Украина потеряла сразу трех пилотов: как прощались с погибшими защитниками неба

Майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин, капитан Андрей Пильщиков – за их плечами сотни боевых вылетов на уничтожение вражеских беспилотников, ракет, самолетов.

Воздушные силы обнародовали имена всех трех пилотов, погибших в Житомирской области. Это майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин, капитан Андрей Пильщиков. За плечами всех троих – сотни боевых вылетов на уничтожение вражеских беспилотников, ракет, самолетов. Больше всего летал и сбивал самый молодой – Андрей на позывной "Джус".

Об обстоятельствах трагического полета, а также о щемящем посте любимой "Джуса", говорится в ТСН.

Это еще британская традиция со времен Второй мировой войны – пилоты сжигают пианино в память о своем погибшем побратиме. Украина потеряла сразу троих пилотов. На деке пианино написано – "Джус", Минка, Проказин.

Только сегодня, после гибели мы наконец-то увидим их лица без балаклав и прочтем их имена и фамилии: майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин, капитан Андрей Пильщиков. За плечами всех трехсот боевых вылетов на уничтожение вражеских беспилотников, ракет, самолетов. Больше всего летал и сбивал самый молодой – Андрей на псевдо "Джус".

Молодой, серьезный мотивированный. Много летал и много учился, псевдо "Джус" капитан Пильщиков получил в США. Так американские пилоты называли его потому, что он принципиально не употреблял алкоголь, а пил только сок. А еще именно "Джус" активно выступал в западной печати с призывами предоставить Украине самолеты западного производства.

"Каким бы ты ни был герой, каким бы ты ни был патриот и так далее, ты не можешь из железки выжать больше, чем в ней заложено. Только некоторыми уловками и только-только иногда", — рассказывал он.

В последнем полете летчики также летали по современным меркам металлоломе – Л-39, последний из которых сошел со стапелей еще прошлого тысячелетия. "Джус" открыто говорил о технологической отсталости украинских истребителей и убеждал, что Украине нужны F-16.

"Имея эти истребители, мы сможем гораздо больше жизней сохранить на земле во время наших как оборонительных, так и наступательных действий. Мы значительно снизим наши потери наземных сил и ресурсов, мы защитим наши города от постоянного ракетного террора, сохраним жизнь гражданского населения и мы сможем наносить удары по вражеской ПВО", – рассказывал "Джус".

Гибель сразу трех опытных пилотов и потеря двух учебных самолетов – найти причину, а, возможно, и виновных пообещал президент Украины.

"Призрак Киева – это мы. Это наше подразделение, наша бригада, которая с первых дней войны обороняем Киев, нашу страну", – раскрыл ранее тайну первых дней войны пилот "Джус".

Официально о причинах трагедии военные обещают рассказать позже. Неофициально говорят, наиболее очевидно пилоты отрабатывали один из самых сложных видов полета – парой на сверхнизкой высоте.

А еще пилоты убеждают, что погибшие собратья не умирают, они просто взлетели и остаются там, в небе, прикрывать нас оттуда.

Щемящий пост о погибшем "Джусе" написала в соцсети его девушка Мелания Подоляк: "Я благодарю тебя, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как обещала".

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Напомним, что 25 августа в небе над Житомирщиной произошла крушение. Погибли три украинских летчика, среди которых и Андрей Пильщиков, позывной — "Джус".

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