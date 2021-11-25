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Украина приобретет самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19: Ляшко сообщил, какие именно и когда

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Украина приобретет самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19: Ляшко сообщил, какие именно и когда

Associated Press

Лекарство уже забронировано для Украины.

Украина приобретет наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга 25 ноября.

"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных COVID-19", — сказал руководитель Минздрава.

Ляшко уточнил, что переговоры с компаниями-производителями уже проведены и это лекарство уже забронировано для Украины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами рассказал, что Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирус, наше государство в приоритетном списке на поставку этого препарата.

Как сообщалось, в Украине будут проходить клинические испытания таблетки от коронавируса Pfizer и Merck.

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