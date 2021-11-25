Украина приобретет самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19: Ляшко сообщил, какие именно и когда

Украина приобретет самое эффективное лекарство для борьбы с COVID-19: Ляшко сообщил, какие именно и когда

Лекарство уже забронировано для Украины.

Украина приобретет наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга 25 ноября.

"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных COVID-19", — сказал руководитель Минздрава.

Ляшко уточнил, что переговоры с компаниями-производителями уже проведены и это лекарство уже забронировано для Украины.