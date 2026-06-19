Украина продемонстрировала уникальные дроны, которые атаковали Москву: видео

Украинский стенд в Париже / © ТСН

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В Париже на одной из самых престижных мировых оборонных выставок украинский военно-промышленный комплекс произвел настоящий фурор и привлек к себе внимание ведущих армий планеты. Нашу страну на международном форуме представляют сразу восемь десятков передовых компаний-производителей. Это сделало украинскую делегацию пятой по величине и масштабности среди всех стран мира — впереди оказались лишь такие признанные глобальные гиганты, как Франция, Германия, Соединенные Штаты и Австралия.

Главной изюминкой украинских стендов стала наглядная демонстрация оружия, которое уже успешно прошло суровые испытания реальной войной и прямо сейчас эффективно уничтожает стратегическую инфраструктуру в глубоком тылу врага.

Чем украинские конструкторы поразили взыскательную европейскую публику и о каких новых заводах удалось договориться — в репортаже корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

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Разработчики БпЛА показали детали удара по Капотне

Как именно горит и сотрясается от взрывов столица страны-агрессора — ярко, динамично и во всех деталях демонстрируют большие экраны украинского национального стенда. Отечественная компания FirePoint— создатель знаменитой и грозной украинской ракеты «Фламинго» — официально привезла во Францию свои новейшие дальнобойные беспилотники, которые непосредственно ответственны за недавнюю успешную воздушную атаку на Москву. Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман не скрывает эмоций от того, как мастерски и филигранно воины ВСУ применили на практике его изобретение.

Денис Штилерман, главный конструктор и совладелец компании FirePoint: «Это наши фирменные дроны дальнего действия ФП-1. Они пролетели на очень большое расстояние и поразили заданные цели, как мы все видели на видео, чрезвычайно успешно. Против них активно действовали вражеские зенитные комплексы "Панцирь", но что интересно — эти хваленые "Панцири" не смогли перехватить наши аппараты, даже выпуская по две ракеты одновременно по одной цели. Я прямо очень сильно восхищен и горд тем, как мастерски мы подожгли эту нефтяную Капотню в Москве. Это действительно очень высокий, серьезный профессиональный уровень у наших "бавовняных" парней».

Масштабы присутствия Украины на мировом рынке вооружений за время полномасштабной войны совершили колоссальный скачок. Если еще два года назад нашу страну на подобных мероприятиях представляла скромная десятка преимущественно государственных производителей, то сегодня в Париже свои инновации продемонстрировали почти 80 частных и государственных компаний. Все они демонстрируют партнерам оружие будущего, которое ежедневно закаляется и совершенствуется в условиях реального ожесточенного боя с технологическим врагом.

Совместные предприятия с Германией и оружие против реактивных «Шахедов»

Немало отечественных оборонных компаний уже достигли уровня серьезного международного признания и имеют успешный опыт интеграции с европейским бизнесом. Например, в известной компании Frontline Robotics журналистам ТСН рассказали, что не собираются останавливаться на достигнутом и прямо на выставке заложили основу для еще большего расширения производства беспилотных систем.

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Павел Косолапкин, соучредитель компании Frontline Robotics: «У нашей компании уже есть один полностью успешный, действующий пример совместного масштабного производства с коллегами из Германии. Мы совместно построили и сейчас очень активно расширяем крупный завод по производству дронов для повседневных нужд Сил обороны Украины. Все 100 процентов дронов, произведенных на этом предприятии, сразу же отправляются на фронт в Украину. И сегодня прямо здесь, на выставке в Париже, мы официально подписали еще два новых стратегических меморандума с другими влиятельными европейскими партнерами».

Помимо наступательного вооружения, украинцы привезли во Францию уникальные и жизненно необходимые технологии защиты. Настоящий интерес у иностранных военных вызвали разработки компании GlobalMark, которая специализируется на создании систем противодействия новейшей угрозе — российским реактивным дронам-камикадзе, которые враг все чаще использует для ночного террора украинских городов.

Ксения Ильяшенко, глава представительства компании GlobalMark: «В настоящее время, к большому сожалению, мы все чаще сталкиваемся с большим количеством новых вражеских реактивных "Шахедов", которые за счет двигателей развивают очень высокую скорость на маршруте. Обычная мобильная группа с пулеметом против них зачастую уже неэффективна. И именно для таких сложных случаев мы активно развиваем наши fixed wing solutions — то есть специальные скоростные беспилотные самолетики. Они развивают гораздо большую скорость и действуют в небе так же, как системы-камикадзе, но исключительно для того, чтобы перехватывать и эффективно уничтожать в воздухе эти российские "Шахеды" с реактивными двигателями».

Почему западный мир массово перенимает опыт Украины

Огромный поток зарубежных генералов, министров и инвесторов к украинским стендам является абсолютно прагматичным, ведь именно война в Украине кардинально изменила и разрушила старые классические правила ведения боя:

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Современная война продемонстрировала беспомощность многомиллиардных классических систем вооружения перед роями мобильных технологий;

Украинские конструкторы наглядно доказывают партнерам, что для победы не обязательно тратить астрономические бюджеты. Главное — иметь дешевое, массовое и максимально эффективное точечное оружие;

Западные спецслужбы открыто предупреждают европейские правительства, что в случае поражения или замораживания войны в Украине Путин уже через несколько лет попытается осуществить прямую вооруженную агрессию против стран Европы. Поэтому европейцы понимают — отсчет времени для совместного развития безопасности уже пошел на месяцы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВОТ ЭТИМИ ДРОНАМИ мы сжигали МОСКВУ! ПВО россиян их НЕ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ!

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