Украина проигрывает РФ в вооружении на Черном море, но может противодействовать врагу: эксперт объяснил, как именно

Эксперт Центра оборонных стратегий Сергей Рыженко объяснил, какая ситуация с расстановкой сил Украины и России на море.

Об этом он рассказал 16 августа в эфире телеканала Freedom.

"Если сравнивать российские с нашими надводными силами, то они доминируют. У них паритет семь-восемь к одному. Потому что у нас надводные силы, к сожалению, слабые. Однако мы можем противодействовать. И если брать оценку в целом сил, противодействующих России на море, то здесь они все равно доминируют, поскольку у них очень большое количество техники. У них и авиация, и ракетные системы, и подводные лодки. То здесь мы проигрываем где-то один к трем-четырем. Но то, что у нас на данный момент есть противокорабельные ракеты, – это даже в этих условиях позволяет нам контролировать их, держать на расстоянии и при необходимости наносить удары", – отметил эксперт.

Он также добавил, что этот контроль, к сожалению, не очень влияет на возможность России наносить ракетные удары по территории Украины с моря, но они могут на большом расстоянии стрелять только "Калибрами", которых у них не так много осталось. Рыженко также подчеркнул, что для обстрелов другими ракетами Россия должна подходить на меньшие расстояния, а пока она этого сделать не может.

"Они стреляют "Калибрами" из моря. Другое дело, что "Калибров" действительно немного, потому что раньше они стреляли каждый день, а сейчас один раз в неделю-две", — говорит эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: