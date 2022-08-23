Украина прошла точку невозврата в войне: Жданов сообщил, когда это произошло

Страна-оккупант Россия показала, что она не способна защитить аннексированный полуостров, чем "фактически признала, что Крым – это Украина".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

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"Точку невозврата мы уже прошли. И эта точка невозврата – это реакция на удары по Крыму. В связи с тем, что РФ не смогла защитить Крым, она фактически признала, что Крым – это Украина. И как бы они там ни гордились и чтобы они не говорили, мы наносим удары по собственной территории и будем это продолжать.Россия на сегодня не способна защитить, не столько Крым, а те завоевания, которые они достигли в 2014. А тот пост, который Медведев удалил, о "судном дне" для Украины" – это признание поражения в этой военной кампании ", — заметил Жданов.

Напомним, во время второго саммита Крымской платформы глава государства Владимир Зеленский в речи подчеркнул, что незаконно захваченный Россией Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

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