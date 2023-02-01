Украина проявила "чудеса живучести": Люксембург готов восстанавливать деоккупированные города

Европейцы также готовы инвестировать в Украину в передовые технологии, кибербезопасность и развитие образования.

В Лугано, Берлине и Париже прошли крупные международные конференции, на которых уже заложили фундамент восстановления украинской экономики.

Теперь к делу приобщился еще и Люксембург. Там состоялся форум "Быстрое восстановление Украины". У этой страны большой потенциал, поскольку она является финансовым центром Европы и штаб-квартирой финансовых институтов Европейского Союза. Здесь также находятся головные офисы крупных европейских компаний.

Какие проекты привезли украинцы на бизнес-форум и во что готовы инвестировать европейцы уже сейчас, несмотря на войну, говорится в ТСН.

4 языка, границы с 3 странами и прочная экономика – Люксембург является самой богатой страной Европы, здесь работает более 200 банков и десятки инвестиционных фондов. Здесь базируется также Европейский инвестиционный банк: официальное финансовое учреждение Евросоюза. И если уж договариваться где-нибудь об восстановлении и инвестициях в Украину, то, конечно, именно здесь.

Немалый десант украинских чиновников и чиновников высадился на "Форуме быстрого восстановлению Украины". К ним пришли сотни люксембургских банкиров и бизнесменов, заинтересованных вкладывать средства в восстановление Украины.

Реконструкцию нужно начинать сейчас, отмечает с экрана онлайн премьер Денис Шмигаль и очерчивает украинские приоритеты: энергетика, восстановление жилья, социальная инфраструктура.

Его люксембургский коллег Ксавье Беттель подхватывает эту мысль: "Тот, кто инвестирует в Украину, инвестирует в будущее. Конечно, не всегда легко быть оптимистом, когда война продолжается. Но мы будем".

Мэр Белополья на Сумщине, выдержавшего враждебное окружение и ежедневно страдающего от прилетов, привез для премьера Люксембурга типичный "подарок" – кусок российской ракеты, ежедневно терроризирующие и разрушающие его громаду. "Они разрушают – мы отстроим", – говорит городской голова Юрий Зарко.

"Мы здесь говорим вообще о больших инфрастурктурных проектах, которые позволили бы нам развивать ту или иную отрасль. В нашем случае это может быть именно сельское хозяйство, построение перерабатывающих заводов для создания небольших кооперативов, чтобы привлечь тех людей, которые остались жить на этих прифронтовых территориях", – добавляет Зарко.

Городской голова Конотопа стремится привлечь средства на строительство объектов укрытий в городе и новый лечебно-реабилитационный центр.

Бучанские руководители уже подали на финансирование крупный проект по реконструкции областной больницы ментального здоровья.

Человеческий капитал и инвестиции в передовые технологии, кибербезопасность, развитие образования с европейскими стандартами – на все это готовы тратиться европейцы, потому что украинская экономика, говорят они, демонстрирует чудеса "живучести" во время войны.

Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине также понимает, за что платят европейцы: "Мы должны думать об украинцах, которые платят своей жизнью в этой войне, чтобы защитить свою свободу и демократические ценности".