"Украина. Распятие": что и где можно увидеть в новой экспозиции, посвященной войне с Россией (фото)

"Украина. Распятие": что и где можно увидеть в новой экспозиции, посвященной войне с Россией (фото)

В музее истории Украины открыли экспозицию, посвященную войне с Россией.

Сколько бы ни рассказывали о войне с экранов, понять на самом деле, какой это ужас – можно лишь увидев ее последствия своими глазами. Деоккупированные города и села Украины уже восстанавливают. Но, чтобы поколение жителей Земли помнили, сколько горя россияне принесли Украине — доказательства войны свозят в музеи.

О новой экспозиции "Украина. Распятие", открытой в музее истории Украины во Второй мировой войне — 8 мая говорится в сюжете ТСН.

Посетителей музея встречает красная звезда с грязными сапогами российских оккупантов, ступивших на украинскую землю и обратно не вернувшихся. Есть и подарок главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Карта, согласно которой российские диверсанты планировали захватить левобережную часть Киева. На ней отмечены стратегические объекты столицы. А вот часть экспозиции с продуктами оккупантов музейщики в шутку называют фудкортом.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Мины, Грады, Буки – оружие "русского мира", которым Путин хотел защитить Украину от мифических нацистов. Все на этой выставке собрали с полей военных действий. Предметы досуга оккупантов — книги типа "победителей не судят" и коммунистические газеты.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Ни один экспонат здесь не оставляет равнодушным, но один привлекает особое внимание. Это открытки, которые раздавали на оккупированных территориях. Четыре слова "Россия не хочет войны!" показывают всю низость, ложь, мерзость России.

Как сильно "Россия не хочет войны" очень хорошо почувствовали на себе тысячи украинцев, которые месяцами прятались от "братской любви россиян" в укрытиях. Часть выставки – до деталям воссоздано одно из укрытий Гостомеля.

Каждый предмет здесь привезли из реального бомбоубежища. Матрасы, одежда, одеяла, мебель, консервация, бытовая техника... Это помещение — в подвале музея, так что здесь можно почувствовать даже ту влажность, в которой жили несчастные гостомельчане. Байкер – один из них.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Для кадыровцев он был как джекпот: татуировка трезубца, в доме – книга Гитлера. Мужчину не убили, но – как он сам говорит – кошмарили.

"Мне сказали руки за голову, на колени... граната, 4 секунды, а они потом говорят — эта граната учебная", — вспоминает он.

В зале на втором этаже остатки церкви в селе Киевской области, которая дотла сгорела в жерле войны. Остались только крест и одна из икон, лишь немного поврежденная осколком. И тут же – еще одно свидетельство бестолковости оккупантов. Это те планшет и ноутбук, которые русский ванька воспринял за пластины для бронежилета. Миллионы читали об этом случае в Интернете, теперь его можно увидеть своими глазами в музее истории Украины во Второй мировой войне. Как вот – зубная паста и номера машины россиян. Их музею передала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Фото: warmuseum.kiev.ua

Фото: warmuseum.kiev.ua

Многие экспонаты – уже известны. Как дневник русского офицера, в котором есть фраза: "Путину скоро 70 лет, если он умрет, начал войну, это нечто".

Следует отметить, что для миллионов людей это будет не просто "нечто", это будет самый большой праздник на планете.

В музее истории Украины открыли экспозицию, посвященную войне с Россией

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