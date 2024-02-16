Украина рискует остаться без помощи США в третий год войны: что известно

В третий год полномасштабного вторжения Украина рискует войти без американской помощи. Палата представителей ушла на каникулы до конца февраля, а по возвращении снова предстанет перед угрозой собственного шатдауна, потому что действие временного бюджета заканчивается.

Несмотря на прямые заявления спикера Майка Джонсона, что запрос президента на финансирование партнеров он будет блокировать, конгрессмены говорят — не все еще потеряно. О том, как они работают над разблокировкой украинской помощи, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Сегодня последний день работы Палаты представителей Конгресса. Далее конгрессмены уходят на каникулы и вернутся на заседание 28 февраля. Так что помощь Украине они не будут рассматривать до конца месяца. Хотя, говорят, готовы вернуться в любое время, если спикер позовет.

Шансов, что позовет, немного. Но источники NBC News в демократической партии говорят, что спикер Джонсон находится в крайне неудобном положении. На него давят с обеих сторон республиканской партии и он попросил президента Байдена об аудиенции с глазу на глаз.

Желание встретиться с Байденом подтвердил и сам спикер Джонсон, правда, причиной назвал последние данные разведки. Американские спецслужбы сообщили, что россияне намерены разработать ядерное оружие для использования в космосе против спутников. Угроза не срочная – отметил советник Белого дома Джон Кирби. В отличие от поставок помощи Украине. Нехватка боеприпасов критически сказывается на ситуации в Авдеевке.

“Авдеевка рискует оказаться под российским контролем. В значительной степени из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Россия волна за волной посылает войска атаковать украинские позиции, и поскольку Конгресс до сих пор не одобрил помощь, мы не в состоянии предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, в которых они отчаянно нуждаются, чтобы отразить штурмы”, — говорит Джон Кирби, советник Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Как демократы, так и республиканцы уверяют: с американской помощью Украина не все еще потеряно.

“Я верю в спикера Майка Джонсона. Он сделает все необходимое, чтобы провести этот закон. Мы хотим защитить границу Украины, Израиля, Тайваня и США”, — говорит Джо Уилсон, конгрессмен от республиканской партии.

“Спикер многое говорит. Есть много членов, около 300 готовых голосовать за этот пакет. И этот период, когда не будет заседаний, даст спикеру достаточно времени понять, что в Украине отчаянное положение. И Соединенные Штаты могут ответить за то, что палата представителей не проделала свою работу”, — говорит Шейла Джексон Ли, конгрессвумен от демократической партии.

Демократы давят на спикера всеми возможными способами. Вдобавок к привычной критике Белый дом на официальной странице в сети Х прислал Джонсону саркастическую валентинку с текстом: розы красные, фиалки синие, сделка по границе разрушена из-за тебя. У конгрессменов также есть в запасе несколько процедурных маневров, как заставить спикера поставить на голосование нечто, чему он противится.

"Это можно сделать через регламентный комитет, чтобы он вынес законопроект на рассмотрение и люди могли голосовать, как хотят. Для этого необходимо, чтобы определенное количество конгрессменов подписали петицию. Я думаю, с количеством все хорошо. Есть и другие варианты. И он это знает”, — говорит Марси Каптур, конгрессвумен от демократической партии.

Крайнеправые республиканцы угрожают отправить спикера в отставку, если он вынесет помощь Украине на рассмотрение. Впрочем, сделать это они могут только вместе с демократами. Демократы говорят — готовы оградить спикера от потери кресла, если он готов договариваться.

Напомним, Белый дом сделал заявление об Авдеевке. Ситуация критическая. Город может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у ВСУ нет достаточно артиллерийских снарядов.

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