Украина с дефицитом молодежи: шокирующий прогноз от ООН на 2050 год и мнение демографа

Демографический кризис: по прогнозу ООН количество молодых людей в Украине станет наименьшим в мире

Реклама

По расчетам ООН, количество молодых людей в Украине к 2050 году станет самым низким в мире. Этот показатель может сократиться втрое, что создает критические угрозы для государства, которое пятый год отражает полномасштабную российскую агрессию.

О точности таких демографических прогнозов, реальной численности населения на подконтрольных территориях и стратегии «игры в длинную» ТСН.ua рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун.

Александр Гладун

Прогноз от ООН: приговор или предупреждение

— ООН опубликовала шокирующую статистику: к 2050 году Украина может стать страной с самой малой долей молодежи в мире — 6,6%. Действительно ли это так? Как высчитываются эти демографические показатели?

Реклама

— Раз в два года ООН делает прогнозы по всем странам мира, в том числе по Украине. Последний прогноз был сделан в 2024 году, на его основе и подсчитан процент молодежи. А вот как они подсчитали — мне трудно оценить, потому что при разработке демографического прогноза закладываются определенные гипотезы. И они касаются рождаемости, смертности и миграции населения. Причем смертность и миграцию следует еще и по возрастным группам прогнозировать. Что сделать в условиях полномасштабной войны очень тяжело либо фактически нереально.

В целом этот прогноз до 2050 года в демографии считается долгосрочным. А долгосрочные прогнозы следует рассматривать не как какой-нибудь приговор, а как определенный прогноз-предупреждение: что может произойти, если гипотезы, заложенные в прогноз, оправдаются. Если это не устраивает государство, тогда необходимо принимать меры, чтобы этого не произошло. Поэтому это не приговор, а только предупреждение.

Также нужно еще смотреть, кого в ООН считают молодежью.

— Речь идет о молодежи 15–24 лет. На 2000 год доля молодежи составляла 14,8% (7,349 млн человек), а прогнозируется, что в 2050 году это количество уменьшится до 2,315 млн человек, составит 6,6% и станет наименьшим в мире.

Реклама

— Трудно оценить сразу такой прогноз. Но здесь возникает несколько вопросов: кроме демографических гипотез, какой год окончания войны они закладывали в свой прогноз? По какой территории считали? Если по всей территории Украины, то как оценивали численность населения, которая сейчас находится на неподконтрольной территории? То есть, чтобы профессионально прокомментировать этот прогноз, нужно еще провести небольшую научную разведку.

Наконец, прогнозы делает не только ООН. К слову, к их прогнозам иногда бывают вопросы. Делает прогнозы, например, по странам мира и Центральное разведывательное управление США. И любой институт в мире может разрабатывать подобные прогнозы. И, скорее всего, у всех результаты будут отличаться.

Поэтому не следует этот прогноз воспринимать как приговор. То, что в Украине демографическая ситуация плохая, доказывать никому не нужно. А вот каким будет ее дальнейшее развитие, зависит от многих факторов. Прежде всего это год окончания войны, условия окончания войны, политика нашей власти относительно внутренней экономической, демографической, социальной политики. Плюс политика тех государств, особенно европейских, где сейчас находятся миллионы наших граждан. Все это будет влиять на результаты прогноза и мы не можем определить, в какой комбинации все это сработает.

«Старение снизу»: почему война в Украине обострила демографический кризис

— Приведенные числа долгосрочного прогноза действительно впечатляют. Если сокращение молодежи будет действительно происходить, является ли война в Украине главным фактором?

Реклама

— Понимаете, если это абсолютные числа, то сравнивать их некорректно, потому что из-за войны у нас меняется численность населения. Если в процентах, тогда можно сравнить, какой процент молодежи был тогда и какой сейчас. То, что у нас происходит старение населения — это общеизвестный факт. И обычно старение может происходить за счет двух факторов.

Первый — за счет увеличения продолжительности жизни людей. Это положительный фактор, потому что люди живут дольше, а это значит, что условия жизни улучшаются. И это называется «состарение сверху», оно касается старших возрастов.

Второй фактор, влияющий на старение, — это уменьшение рождаемости. То есть когда становится меньше младших возрастов. В демографии это называется «старение снизу». То есть, когда становится меньше и меньше детей. Именно этот фактор, как правило, плохо влияет на демографическое развитие страны. Потому что потом с течением времени меньше детей идет в школу, а затем меньше получают высшее образование, меньше людей выходят на рынок труда. Всех людей становится меньше и меньше.

— Значит ли это, что Украина станет страной пенсионеров?

Реклама

— Относительное количество лиц постарше в Украине увеличивается. А вместе с этим растет нагрузка на экономически активное население. Это может влиять на налоги, а через них и на социальные программы для любых слоев населения. Но вместе с тем, старение и сокращение уровня рождаемости — это общемировой тренд. У нас он просто очень обострился из-за войны. И это очень остро ощущается.

— И последствия могут быть не очень хорошими?

— В принципе да, но все зависит от того, какая территория и количество населения останется Украиной. Даже если условно возьмем, что после войны нас останется 25 миллионов, мы будем далеко не последней страной Европы по численности населения. Большинство стран Европы имеет значительно меньше населения.

Поэтому здесь — с какой стороны смотреть на ситуацию. Чтобы она изменилась к лучшему, нам нужны определенные внутренние трансформации: чтобы население после войны меньше выезжало за границу, чтобы люди возвращались домой. Все это зависит от внутренней политики государства.

Реклама

Почему демографические изменения ощутим только через 30 лет

— А если Украина все-таки станет страной пенсионеров, какие могут возникнуть угрозы?

– Основная угроза — замедление темпов экономического развития. Из-за большого количества пенсионеров страна экономически будет ослабевать и постепенно «проседать». И здесь проблема даже не в численности населения как в таковой, а больше в его возрастной структуре.

Для того чтобы улучшить возрастную структуру, нужно увеличивать рождаемость. Но это улучшение не произойдет сразу. Если даже условно возьмем, что рождаемость увеличится у нас вдвое, то страна по возрастной структуре и численности населения почувствует это через 20–30 лет. То есть вся демографическая политика — это игра в долгую. Через год-два ситуация не изменится. Для улучшения ситуации должна работать долговременная и взвешенная социальная и демографическая политика.

— В британских СМИ пишут со ссылкой на собственные источники, что население Украины сократилось с 2014 по 2025 год с 40 до 20 миллионов человек. Это существенно отличается от официальной информации. Как вы относитесь к таким оценкам?

Реклама

– К этому числу я отношусь со скепсисом. Особенно когда на такую публично открытую информацию говорят, что «у меня есть источник», но этот источник не называют — это вызывает вопросы.

Даже сейчас на подконтрольной территории, по разным оценкам, численность населения Украины где-то находится в пределах 28-30 миллионов. Поэтому 20 — это нереальное число. Оно очень занижено, и мне сложно представить, каким образом оно получено. Я понимаю, если бы речь шла о 25–27 миллионах, еще можно было бы дискутировать. 20 — это очень мало.

Прогнозы во время войны: почему данные ООН и украинских ученых отличаются

— А делал ли ваш институт похожие исследования по количеству молодежи в Украине до 2050 года?

- Последний прогноз мы делали в начале 2025 года. Сейчас идет работа с Государственной службой статистики для того, чтобы оценить вообще численность населения Украины на подконтрольной территории. И когда эта работа будет окончена, тогда, возможно, мы сделаем прогноз, опираясь на новые данные.

Реклама

При разработке такого прогноза важно, какие мы закладываем в него сценарии, а они у нас в Украине все зависят от года окончания войны. В связи с тем, что никто не может назвать точно год окончания войны, мы сами гипотетически его определяем, например, говорим: война закончится в 2027 или 2030. И в соответствии с этим делается прогноз, хотя числа будут получены разные.

В наших условиях один день войны может изменить ситуацию коренным образом, и тогда все эти прогнозы уже будут как какая-то несостоявшаяся история. И все нужно будет перерабатывать снова. Поэтому при данных условиях делать прогнозы сложно.

Конечно, технически прогноз можно сделать, но предусмотреть все эти нюансы практически невозможно. Тем не менее, мы их делаем как прогнозы-предупреждения: что будет, если гипотезы более-менее сбудутся, а год окончания войны будет вот таким. Но такие прогнозы не следует воспринимать как точный ориентир, приговор или истину в последней инстанции.

— Так пока нет цифр, чтобы сравнить их с данными ООН?

Реклама

— Новых нет, но можно сравнить их с нашим прогнозом 2025 года, хотя делали мы его до 2040, а не до 2050 года. При окончании войны в 2027 году доля молодежи в возрасте 15—24 в 2040 году будет 8,4%. До 2050 года уменьшение доли молодежи будет продолжаться, поэтому результаты двух прогнозов будут схожими.

ООН считает в границах 1991 года, а мы сейчас делаем прогнозы только по подконтрольной территории. Потому что они в каком-то смысле более актуальны для нас: украинская власть не может сейчас как-то влиять на неподконтрольные территории. Это с одной стороны. А с другой — мы просто не знаем демографическую ситуацию на оккупированных территориях. Поэтому от общих прогнозов по всей территории мы перешли к прогнозам по подконтрольной. А ООН не может этого делать по политическим соображениям. Потому что иначе, например, россияне скажут: «Ну вот Организация Объединенных Наций уже в своих расчетах вычеркнула захваченные территории из числа украинских». Поэтому они делают по всей территории. И поэтому, определенным образом, эти данные также будут несопоставимыми.

Возвращение к опросам: как государство будет собирать данные об украинцах

— Проводятся ли сейчас обследования домохозяйств Украины, чтобы выяснить количество население, а также возраст, семейное положение, доходы, условия жизни, работу, здоровье? Нужны ли сейчас подобные исследования?

— До начала полномасштабного вторжения такие обследования выполняла Государственная служба статистики — это была их работа. Они проводили обследование рабочей силы по методологии Международной организации труда, а также по международной методологии обследования условий жизни домохозяйств, где людей спрашивают о составе семьи, источниках и размере доходов, расходах, работе, жилищных условиях, потреблении продуктов питания и т.д.

Реклама

Обследования условий жизни домохозяйств проводятся в мировой статистической практике, вероятно, с XIX века. Они могут называться по-другому, программами могут отличаться, но исследуют население в этом аспекте. Также есть обследование населения сельскохозяйственной деятельности домохозяйств в сельской местности. Но с началом войны такие опросы были приостановлены.

Важно понимать, что эти опросы не используются для того, чтобы оценить численность населения или половозрастную структуру. Напротив, они проводятся с учетом размещения населения, и затем данные обрабатываются с учетом демографической статистики. После начала полномасштабного вторжения Госстат приостановил эти обследования, но планирует их возобновить. Возможно, не в полном объеме, как это было раньше, а в меньших масштабах в отдельных регионах.

— Украинцам следует ожидать, что к ним будут приходить с опросом?

— Подготовительные работы продолжаются. Возможно, со следующего года будут какие-то сдвиги в этом вопросе.

Реклама

Кстати, некоторые обследования населения продолжаются и сейчас. Они выполняются международными и общественными организациями за счет доноров и носят целевой характер. Сейчас проводится мультииндикаторное кластерное обследование (МИКС), которое должно охватить около 24 тыс. домохозяйств на подконтрольной территории. Это комплексное обследование домохозяйств, где кроме демографической информации у граждан спрашивают о здоровье, условиях жизни, благосостояния, домашнего насилия, образования и т.д.

Это даст определенную картину состоянию населения на подконтрольной территории. Результатов пока нет.

- То есть смысл в этом есть? Это как заменитель переписи населения, которую сейчас невозможно провести?

- Оно не заменяет перепись населения. Результаты таких опросов используются для социального и экономического планирования. Они содержат важную информацию о структуре современного домохозяйства в Украине: сколько детей в семье, какого возраста, в полной или неполной семье они воспитываются, уровень образования родителей и детей, состояние здоровья и т.д. Это разнообразная информация, которая используется не только научными учреждениями, но и Министерством социальной политики, семьи и единства и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в их текущей деятельности.

Реклама

Кстати, проводятся обследования по ценам. Оно, скорее всего, сейчас продолжается для расчета индекса потребительских цен. В нем учитывается структура потребительских денежных расходов домохозяйств.

То есть, Государственная служба статистики проводила много важных обследований населения, поэтому актуально их восстановление.