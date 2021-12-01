"Не хочу говорить о мелких вещах": Зеленский пообещал, что Украина победит олигархов

"Не хочу говорить о мелких вещах": Зеленский пообещал, что Украина победит олигархов

Президент подчеркнул, что правильно не говорить о борьбе с олигархами, а это делать.

В Украине впервые за последние 30 лет началась системная борьба с олигархами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

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"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то говорит: "Правильно говорить не с, а против олигархов", а я скажу: "Правильно не говорить, а это делать". И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой, тематикой олигархов. Я хочу не говорить в конце о мелких вещах, я хочу сказать о главном, о государстве без украшений, без купюр", — сказал глава страны.