"Не хочу говорить о мелких вещах": Зеленский пообещал, что Украина победит олигархов

Президент подчеркнул, что правильно не говорить о борьбе с олигархами, а это делать.
В Украине впервые за последние 30 лет началась системная борьба с олигархами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.
"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то говорит: "Правильно говорить не с, а против олигархов", а я скажу: "Правильно не говорить, а это делать". И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой тематикой, тематикой олигархов. Я хочу не говорить в конце о мелких вещах, я хочу сказать о главном, о государстве без украшений, без купюр", — сказал глава страны.
Напомним, Рада приняла закон о деолигархизации 23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику.
Список олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским.
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