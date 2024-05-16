Украина сбивает гораздо меньше российских ракет: военный эксперт назвал причину

Украина сейчас сбивает гораздо меньше российских ракет, чем раньше во время полномасштабной войны. За последние полгода военно-воздушные силы перехватили около 46% целей.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Почему так происходит и с чем связано, в комментарии сайту ТСН.ua ответил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Издание обнародовало тревожную статистику

Согласно их анализу ежедневных данных от командования Военно-воздушных сил, за последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет. Для сравнения – в предыдущие полгода показатель составлял 73%, пишет WSJ.

В прошлом месяце, как утверждает издание, показатель перехвата снизился до 30%. А показатель ущерба "шахедов" за полгода снизился на один процент и составил 82%. За последние шесть месяцев Россия выпустила по Украине на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие полгода.

Снижение возможностей противовоздушной обороны Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами баллистических ракет. Кроме того, как пишет WSJ, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом Patriot, которая ранее была лучшей защитой от подобных атак.

Почему так происходит

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник говорит ТСН.ua, что не разделяет такую точку зрения.

“Как мы можем сбивать меньше ракет при том, что в начале войны мы не имели ни MIM-104 Patriot, мы не имели SAMP/T, мы не имели MIM-23 Hawk, не имели Crotale, Mistral, IRIS- T. Как такое вообще возможно? Что этих установок у нас не было и мы сбивали больше, а теперь у нас они есть и мы сбиваем меньше?" — говорит Петр Черник.

По его словам, россияне сегодня не запускают больше ракет, чем раньше. Ракетный террор начался с октября 2022 года.

"Самый тяжелый показатель применения ракет — декабрь 2022 года. 236 ракет в месяц. С тех пор они этот показатель не повторили. Я вообще не понимаю, как такую ерунду писать могут такие серьезные издания. За последние полгода средние показатели запуска в месяц — в пределах 70 ракет. Январь — 110, апрель – 40. А за одномоментный залп в 122 ракеты конца декабря 2022 года мы тоже не вышли. Это вброс в чистом виде. После каждого происходящего залпа, особенно крылатые ракеты, когда поднимаются Ту-22 М3, Ту-95 МС, когда так велика волна ударов, я сам для себя считаю до одного процента”, — рассказал ТСН.ua Петр Черник.

По его словам, ниже 60% этот показатель ни разу не опускался. Более того, были случаи сбития 100% целей.

“Очередной вброс, на который, к сожалению, украинцы повелись. Очень грустно, что на третьем году войны мы доверяем каким-то непонятным источникам, а не доверяем своему Генштабу, ясно после каждого залпа все полностью обнародующему — что и как сбилось. Берем таблички, достаем калькулятор, умножаем и видим реальную картинку. По "шахедам" — один в один. Россияне запускали, запускают и будут запускать ракеты. Я не понимаю, откуда эта информация. Иначе как вражеская ИПСО (специальная информационно-психологическая операция) я ее не оцениваю”, — говорит военный эксперт.

Напомним, российская армия продолжает наступать на Харьковщину: где продвинулся враг.

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