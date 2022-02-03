"Украина сейчас в сильнейшей позиции": Кулеба рассказал о дипломатической обороне против России

Министр отметил, "действительно Россия чувствует, что дипломатически она этот раунд проигрывает".

Украина выигрывает раунд международной дипломатической обороны против агрессии России.

Об этом 3 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас дипломатия работает на всех фронтах в буквальном смысле, не только на Нормандском дипломатическом фронте. Поэтому выделять одну встречу было бы лишить себя возможности оценить картину в целом, где находится Украина", — сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что "объективно Украина сейчас в сильнейшей позиции, начиная с 2014 года. И это проявляется во всем. И в том количестве финансовой и военной поддержки, которое мы получаем, и в визитах, и в разговорах президента, и в моих контактах, и в контактах Андрея Ермака (руководитель Офиса президента – ред.). Все работают сейчас в такой системе, которую мы называем "сетевая дипломатия": когда каждый делает, что может. И мы закрутили такую сеть, что действительно Россия чувствует, что дипломатически она этот раунд проигрывает, потому что она сейчас не добилась никаких стратегических для себя результатов".

Глава МИД подчеркнул, что постоянно продолжаются переговоры, в том числе и в Нормандском формате.

"И в этой широкой картине есть один из ключевых элементов – это Нормандский формат. Я к вам приехал прямо из Офиса президента, где у президента состоялся очередной разговор с президентом Франции, уже второй разговор за неделю. Уровень контактов и их динамика очень интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступать с сильной позицией в переговорах с Россией", – сказал Кулеба.

Россия чувствует, что дипломатично она проигрывает этот раунд – Дмитрий Кулеба

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