Украина снова "пожелтела": что меняется с усилением карантина с 23 сентября

Новые карантинные ограничения вступают в силу с 23 сентября.

В Украине, где стремительно увеличивается количество больных коронавирусом, с четверга, 23 сентября, во всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

Правительство во время внеочередного заседание 20 сентября приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года. А значит, ограничения будут приниматься несмотря на то, какие показатели госпитализаций, смертности и заболеваемости коронавирусом в каждом регионе отдельно.

Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия

Уже 21 сентября Кабмин поддержал введение "желтой" зоны с 00:00 23 сентября 2021 года. Впрочем, глава правительства Денис Шмыгаль уже предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

ТСН.ua рассказывает, по каким теперь ограничениям будет жить Украина.

• Запреты в "желтой" зоне

"Желтая" зона карантина предусматривает дополнительные ограничения по дистанции и количеству мест в общественных заведениях, а также обязательное соблюдение масочного режима.

Читайте также: как действовать привитым от коронавируса украинцам, в случае контакта с больным COVID-19

Так, в "желтой" зоне запрещено:

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

в заведении питания за столиком может сидеть не более 4 человек, а расстояние между столами — 1,5 м,

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся пенсионеры, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями,

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги семьям (лицам), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме кризисных учреждений и заведений,

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации,

пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на местах для сидения.

Согласно изменениям в "карантинном" постановлении, бизнес будет иметь выбор: работать без дополнительных ограничений или с их соблюдением и уплатой штрафов, в случае нарушений.

Так, на работу ресторанов, кинотеатров, музеев, театров, спортзалов, бассейнов и других заведений ограничения не будут накладываться, если все посетителей смогут показать "желтый" COVID-сертификат. Получить такой документ можно уже после получения первой дозы вакцины, негативного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID-19 (если после выздоровления прошло до 6 месяцев).

Аналогичное требование распространяется и на работников и организаторов массовых мероприятий, но их с сертификатами должно быть не менее 80%.

Читайте также: Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19: когда она будет

"Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Желтый" COVID-сертификат / Министерство здравоохранения Украины

В то же время предприниматели могут не проверять соответствующие документы, но тогда заведение должно работать с соблюдением всех дополнительных ограничений "желтой" зоны. Заметим, что за нарушением карантина предусмотрены штрафы.

Окончательное решение о том, проверять ли наличие "ковидных" документов и предоставлять услуги только вакцинированным, остается за владельцем.

"Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции", — отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль / Facebook

Какой будет работа школ, садов, университетов

По новым правилам, в "желтой" зоне учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Виктор Ляшко/Facebook

В то же время, указанное условие, согласно последнему решению правительства, не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений среднего образования.

Кроме того, у школьников справок о результатах ПЦР-теста не будут. Неизменной остается проверка температуры перед началом уроков. Только если она превышена, нужно будет сделать или ПЦР-тест или быстрый тест.

Игорь Кузин рассказал о работе учебных заведений при условии вакцинации менее 80% работников

Общественный транспорт

Согласно "желтой" зоне, общественный транспорт курсирует без изменений. Впрочем, во время карантина запрещается пассажирские перевозки всеми типами общественного транспорта в количестве большем, чем количество мест для сидения.

Перевозчик также несет ответственность за обеспечение водителей респираторами или масками, и осуществляет контроль за соблюдением пассажирами масочного режима. В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль заверил, что метро, маршрутки, троллейбусы и трамваи будут ездить без дополнительных карт. Требованием будет только:

для пассажиров — обязательные маска и социальная дистанция;

для водителей и работников транспорта — обязательная вакцинация (в "желтой" зоне — минимум одна доза вакцины, в "красной" зоне — две дозы)

Идею внедрения COVID-сертификатов для проезда в транспорте премьер считает нецелесообразной.

"Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты — это нецелесообразно. Как в метро можно требовать у пассажиров, которым идет большой поток в час пик. Поэтому масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта. Это те требования, которые будут обязательными", — пояснил украинский премьер.

Министерство здравоохранения Украины

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что для усиления контроля за соблюдением карантина Нацполиция проведет рейды, в частности, чтобы проверить, носят ли украинцы маски в общественных местах.

Пересечение границы

Сейчас при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19 украинцы могут беспрепятственно возвращаться на родину, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Иностранцы должны иметь две прививки.

Ограничения для невакцинированных

В "желтой" зоне карантина педагогам и чиновникам для допуска к работе нужно иметь обязательную вакцинацию. Такой шаг предусмотрен действующим законодательством. Также эту инициативу, как объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко, поддерживает Европейский суд по правам человека.

Тех, кто не вакцинировался, ранее предлагали не допускать к рабочему месту. В то же время, согласно статье закона "О защите населения от инфекционных болезней", в случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок, такие работники отстраняются от выполнения указанных видов работ".

Читайте также: Лишь половина вакцинированы: Радуцкий рассказал, как будут "наказывать" непривитых нардепов

В частности, отныне обязательную прививку против COVID-19 должны иметь:

работники учреждений образования, работники министерств работники центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, работники местных государственных администраций.

Следует заметить, что за фальшивые справки правительство усилило ответственность. В случае принятия этого предложения парламентом, тем, кто купил и пользуется фейковым "ковидным" документом будет "светить" штраф 17-34 тыс. грн или ограничение свободы до 2 лет.

Если врачи внесут ложную информацию о прививках, им грозит штраф до 68 тыс. грн или тюрьма до 2 лет. Тех, кто подрабатывает и продает такие документы, будут штрафовать до 170 тыс. грн. или им грозит тюрьма до 3 лет.

Как предотвратить инфицирование коронавируса / Министерство здравоохранения Украины

Отметим, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, регионы могут вводить "красную" зону, где бизнесу разрешено работать, если все работники и все посетители имеют "зеленые" ковид-сертификаты. Он доступен для граждан, прошедших полный курс вакцинации.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Коронавирус в Украине: как изменилось течение болезни и болеют ли вакцинированные

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку