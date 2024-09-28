Украина снова в заложниках выборов в США: есть ли разница в подходах Трампа и Гаррис по окончании войны

В пятницу, 27 сентября, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Хотя еще в четверг Трамп говорил, что "Украина как таковая не существует".

В четверг, 26 сентября, в украинском сегменте соцсетей поднялась волна возмущения действиями и заявлениями команды 45 президента США, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Поводом для публичного хейта стали заявления в адрес президента Зеленского со стороны трампистов (это важно подчеркнуть, потому что не все республиканцы разделяют взгляды трампистов — ред.) по поводу посещения президентом Зеленским во время его поездки в США на этой неделе завода в Скрентоне (где родился действующий президент Джо Байден – ред.), и где производят артиллерийские снаряды калибра 155-мм.

ТСН.ua уже писал, что за эти почти три года полномасштабной войны выпуск этих снарядов, которые Украина и Тайвань получают буквально с конвейера с этого завода, здесь увеличился почти на 160%. Поэтому цель украинских властей — поблагодарить работников завода за поддержку — была вполне понятна и уместна. Но не по мнению Трампа и его команды, которые это использовали, чтобы отомстить демократам за импичмент в 2019 году, в который также искусственно втянули Украину, это было подыгрышом штаба демократов.

До этого скандала Украине удавалось оставаться в стороне от внутриполитических разборок в США. Однако, хотели мы этого или нет, Киев попал в переплет, снова оказавшись в заложниках предвыборных баталий в США. Что будет дальше и к чему готовиться Украине по поводу дальнейших сценариев развития войны за обеих Администраций, читайте в материале ТСН.ua.

КИЕВ-ВАШИНГТОН

Скандал на миллион: почему Трамп дал заднюю

В четверг, 26 сентября, украинские соцсети взорвались постами в адрес Дональда Трампа и его ближайших соратников, в частности кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса, по Украине и окончанию войны. В своих предвыборных речах они отмечали, что "Украины как таковой уже не существует", что "украинский президент должен уволить посол Украины в США Оксану Маркарову" (этот призыв был в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона в адрес Владимира Зеленского) и "кто в чертовски такой Зеленский, чтобы пытаться вмешиваться в наши выборы".

Последний тезис принадлежит сенатору-республиканцу Теду Крузу. Официальный повод подобных жестких заявлений в адрес Украины – это посещение президентом Зеленским завода в Скрентоне. Мало того, что именно там родился президент Байден, да еще и этот завод расположен в штате Пенсильвания, который традиционно является ключевым для победы на президентских выборах, поскольку имеет наибольшее количество избирателей. В 2016-м его "приобрел" Трамп. Однако уже в 2020 году инициативу здесь перехватил Джо Байден. Вот почему именно за этот штат (а он входит в тройку ключевых, которые традиционно колеблются и решат, кто станет следующим президентом США) развернулась такая упорная борьба.

Неудивительно, что посещение президентом Зеленского завода в Скрентоне штаб Трампа использовал в свою пользу в предвыборной кампании. В частности, и чтобы отомстить демократам за дело об импичменте Трампа в 2019 году, когда бывшего президента США обвиняли в давлении на Владимира Зеленского. Потому что, по последним опросам, даже в семи ключевых американских штатах, которые традиционно колеблются, Трамп уступает кандидатке в президенты от демократов, вице-президентке Камали Гаррис. Однако никто не ожидал, что в адрес Украины, уже почти третий год подряд противостоящей полномасштабной российской агрессии, прольется столько фейков и грязи.

"Украины нет. Это больше не Украина. Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воспроизведены. Они все уничтожены, кроме Киева. Им были тысячи лет. Только подумайте. Три года поэтому у вас была отличная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами", – говорил Дональд Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине в четверг, 26 сентября.

И публичная волна хейта в украинских соцсетях была ясна. Ибо Трамп и Джей Ди Вэнс также добавляли, что бы быстро закончили войну России ценой территориальных уступок со стороны Украины. Дональд Трамп долго не подтверждал встречу с Владимиром Зеленским. Сначала 18 сентября он говорил, что "вероятно" встретится с президентом Украины. Затем его команда из-за Politico и Associated Press отказалась от встречи. Однако в четверг вечером, 26 сентября, Трамп сообщил, что "имеет" приглашение и встретится с Зеленским.

Конечно, все ожидали каких-то выходок Трампа. Тем не менее, все прошло удивительно спокойно. В пятницу, 27 сентября, медиа посмеялись над выражением лиц Зеленского и Трампа, который таки согласился когда-то посетить Украину, добавив, что в Украине хорошая погода, и ответы украинского президента "надеюсь, у нас с вами отношения лучше", отвечая на тезис Трампа, что у него хорошие отношения с Путиным.

Окончание войны: подходы Трампа и Гаррис

Во время короткой пресс-конференции после встречи с Трампом, Зеленский подчеркивал "общее мнение по поводу остановки войны". Однако позже Трамп дописал в соцсетях, что война при его президентстве закончится очень быстро (ранее он уже заявлял, что заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров на невыгодных для Киева условиях) или перерастет в Третью мировую.

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой. Товарищ Гаррис никогда не сможет закончить войну, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что смерть и разрушение станут хуже", — дописал Трамп в соцсетях. .

По информации ТСН.ua, Администрация Байдена-Гаррис была не в восторге, что украинская делегация во время посещения США может также встретиться с Дональдом Трампом и его штабом. Поэтому многие демократы, и об этом приходилось слышать в четверг-пятницу 26-27 сентября, говорили, что президент Зеленский обратился в штаб Трампа с просьбой о встрече, потому что не получил согласия от Байдена-Гаррис, с которыми также имел встречи в Вашингтоне. удары дальнобойным оружием в глубине территории России. Однако это неправда, ведь еще 18 сентября, задолго до визита президента Зеленского в США, Трамп подтверждал встречу с ним.

Вместе с тем, по информации The New York Times, ссылающейся на американскую разведку, если США позволят Украине бить их дальнобойным оружием по целям в глубине РФ, Москва может нанести ракетные удары по странам-членам НАТО. Это совпадает с угрозами Путина сменить ядерную доктрину РФ. По его словам, отныне любые угрозы России, исходящие от неядерных государств, однако поддерживающие ядерные страны будут означать угрозу для Москвы. В Украине все прекрасно понимают, что это не больше блефа. Однако на Западе, в частности, в США, к этому относятся очень серьезно.

Так серьезно, что даже рассматривают возможность российского удара тактическим ядерным оружием по Украине. Многие в США говорят, что Трамп, заявляя о его возможном соглашении с Путиным по окончании войны ценой территориальных уступок со стороны Украины, это говорит очень серьезно и не блефует, как это некоторые воспринимают в Украине, списывая на предвыборную риторику. В комментарии CNN бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп действительно хочет заключить соглашение с Путиным.

"Думаю, Трамп очень серьезно относится к тому, когда он говорит, что заключит соглашение между Зеленским и Путиным. И детали соглашения были озвучены Джей Ди Венсом. Россия сохраняет все (территории — ред.), что сейчас имеет. Украина не пойдет в НАТО .Путин хочет передышки, чтобы перегруппироваться, снова продавать свой газ в Европу, и напасть на Украину за несколько лет", — добавил Джон Болтон.

Вместе с тем, украинцы в соцсетях справедливо задают вопрос: чем политика действующей Администрации Байдена-Гаррис, которые не говорят это публично, отличается от позиции штаба Трампа, открыто заявляющего об окончании войны ценой территориальных уступок со стороны Украины? В последние дни в разговорах со многими американскими экспертами и бывшими дипломатами приходилось слышать: если победит Трамп, он заставит Путина пойти на уступки, предоставив Украине очень много оружия; если победит Гаррис, она будет искать диалог с Москвой, чтобы тоже заставить Путина уступить.

Однако из того, что ТСН.ua приходилось слышать, больше всего ядерные угрозы Путина воспринимают именно представители демократического крыла. Особенно советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Хотя он наверняка видел, как российская ракета "Сармат" во время испытаний, на днях взорвалась прямо в шахте. И, по информации ТСН.ua, если Камала Гаррис победит на этих президентских выборах в США 5 ноября, большие шансы стать госсекретарем при ее Администрации имеет нынешний глава ЦРУ и бывший посол США в РФ Уильям Бернс. Что тоже не очень хорошо для Украины, потому что он скорее разделяет взгляды Джейка Салливана. Однако, в окружении Трампа тоже не все так хорошо для Украины, учитывая его команду, которая может занять главные должности, если он победит.