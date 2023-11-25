Украина создала морской дрон Sea Baby, поразивший Крымский мост: все, что о нем известно (фото)

Украина создала военно-морской дрон, многоцелевую платформу Sea Baby, которую успешно использует. В частности, "морским малышом" поразили Крымский мост и нанесли поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителю.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал генерал-майор, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Дрон создали, чтобы поразить Крымский мост

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер" рассказал, что Крымский мост построен в проливе, где очень большой слой ила. Для того чтобы закрепиться в этом иле, россияне использовали под каждой опорой 15-20, а то и 30 разных свай, которые как веник воткнули в грязь.

"И сверху этот веник объединен бетонным таким "быком", и дальше стоит опора, на которой расположен путепровод. Разрушить эту опору, наверное, было бы очень тяжело, потому что она толстая. Но у моих инженеров возникло такое гениальное мнение, чтобы мы постарались перебить эти сваи, расположенные под нижним "быком", на уровне воды, чтобы они полопались. Тогда эта опора в принципе сама будет еще больше тянуть мост вниз”, — рассказал Хантер.

Морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец"/фото СБУ

Способен донести около тонны тротила

С технической точки зрения, по его словам, это была очень трудная задача, которую нужно выполнить. Ракет, которые могут поразить Крымский мост, в Украине нет, огромных торпед тоже. Бомбы авиационные есть, но украинские самолеты к мосту подлететь не смогут.

"Посоветовавшись с главой СБУ Василием Малюком и руководителем ВМСУ Неижпапой, мы пришли к выводу, что нам нужно строить новый морской дрон, который способен будет донести 800 килограмм тротила до опор Крымского моста, пройти еще минимум 800 километров по морю с волнением до четырех баллов. Скорость дрона должна быть такой, чтобы на финальной стадии он мог оторваться, например, от кораблей преследователей, если таковые будут или маневрировать, когда нас будут атаковать вертолеты. На этом дроне должна быть непрерывная гарантированная связь с дроном. Это такие очень сложные инженерные решения", — рассказал Хантер.

Прообразом стала казацкая лодка

Глава СБУ Василий Малюк говорит, что служба объединила лучших специалистов из многих отраслей: это инженеры, программисты, военные медики, которые сегодня работают над производством и последующим успешным использованием военно-морских дронов.

“Прообразом для создания военного морского надводного дрона типа Sea Baby была казацкая лодка “Чайка”. Он был довольно компактен по сравнению с вражескими кораблями, и за счет этого успешно маневрировал между ними, и уже тогда использовался для успешного выполнения тех или иных военно-морских боевых задач. Кстати, если смотреть на Sea Baby, наш морской надводный дрон, то когда он выходит на глис, то есть скоростно двигается по поверхности водного зеркала, он в этот момент именно очень похож на казацкую лодку "Чайка". Наши славные предки, они нас постоянно вдохновляют, и мы чувствуем ту соответствующую генетическую связь", — рассказал Василий Малюк.

Глава СБУ Василий Малюк/Скриншот из документального фильма

Не боится никаких ударов

"Хантер" рассказал, что сначала они сделали прототип дрона и загрузили в него полторы тонны песка в мешках. Главной задачей было понять, работает ли он.

“Мы били лед этой лодкой. Мы на скорости разрезали эти куски льда. Он совершенно не боится никаких ударов, никаких растрескиванияй. Он подлежит ремонту. Его можно трансформировать под выполнение любых задач”, — говорит "Хантер".

Лучшая в мире связь

Ключевой в управлении и реализации этой спецоперации была связь. По словам "Хантера", в команду смогли приобщить волонтеров, которые помогли настроить на "морских малышах" лучшую связь в мире.

“Потому что полагаться на изделия Илона Маска мы не могли. Мы постоянно общаемся с нашими партнерами. И когда они посмотрели начинку, из чего состоят наши лодки электронно, они были просто удивлены", — рассказал он.

Во время спецоперации операторы управляли из Киева дронами, расположенными от них за тысячу километров.

"Это не просто военно-морские дроны, это многоцелевая платформа, которая сегодня очень и очень успешно используется. И не только по отношению к Крымскому мосту. Сейчас проведено очень много успешных реализаций, и мы успешно нанесли огневое поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителю", — рассказал Василий Малюк.

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы – каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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