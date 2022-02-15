Украина созвала встречу ОБСЕ через российские войска на границе: что известно о заседании

Украина созвала встречу ОБСЕ через российские войска на границе: что известно о заседании

Срочную встречу собирает Польша.

Россия продолжает стягивать свои войска к украинским рубежам. В Киеве ждут официального объяснения этих маневров. Услышать его рассчитывают в рамках запланированной на сегодня встречи ОБСЕ.

Больше деталей ув ТСН.Ранок 15 февраля рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

Что делают российские войска вдоль украинских границ и почему их так необычно много: официальные объяснения от Москвы будут требовать на площадке ОБСЕ. Срочную встречу собирает председательствующая в организации Польша. Пригласила совещание Украина.

Киев не дождался от Москвы приемлемых пояснений ее военной активности. Вместо этого получила отписку, в которой россияне все возражают. Также напоминают, что ее солдаты на собственной территории. В то же время в "активности" обвиняют Украину.

Киев такой ответ не удовлетворил. Поэтому получить более исчерпывающие объяснения попробуют теперь на общем заседании ОБСЕ. Каким образом снижать напряжение – именно на этом сейчас сосредоточена фактически западная дипломатия. Все сейчас стоят на краю пропасти. Впрочем, у главы Кремля Владимира Путина еще есть время, чтобы оттуда отступить, заявил накануне британский премьер Борис Джонсон.

Сегодня на площадке ОБСЕ от Москвы будут требовать официальных объяснений | Новости мира

К слову, 14 февраля поздно вечером он созвонился с американским президентом Джо Байденом. Оба подтвердили: "окно" для диалога с Россией все еще есть. Сегодня воспользоваться им попробует германский канцлер Олаш Шольц. Путину он будет пытаться донести, какой силы санкции Запад поколдится на Москву, если она пойдет в атаку, а также чего они будут стоить российской экономике.

К слову, завтра в Брюсселе возможный план действий обсудят еще министры обороны стран-членов НАТО. Кроме того, в течение недели для этого могут внепланово собраться лидеры стран-членов ЕС. Следует заметить, что скоординированный и мощный пакет ограничений против России в случае дальнейшей эскалации Запад готовить завершает.