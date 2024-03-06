Украина уже готовилась к ядерному удару со стороны России: эксперт и свидетель событий рассказал детали

На днях бывший советник ОПУ Алексей Арестович в интервью Василию Голованову рассказал о том, каким может быть ядерный ультиматум со стороны России.

Что сказал Арестович

"Ультиматум будет такой же – ядерный удар по Змеиному тактическому ядерному оружию, демонстрационный. Следующий – по пограничному переходу между Польшей и Украиной или Румынией и Украиной, где идут вооружение и военная техника. Следующий – по Ряшеву, по базе, где садятся американские самолеты", – отметил он.

Украина готовилась к ядерному удару

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua рассказал, что однажды украинские военные уже готовились к ядерной атаке со стороны России.

"Алексей Арестович долгое время был спикером украинской переговорной группы в минском формате, он долгое время был советником Офиса президента по военным вопросам", - говорит Селезнев, комментируя эти заявления.

И продолжил: "Относительно вариантов задействования ядерного оружия. Я не знаю, откуда сведения такого уровня у Арестовича, но то, что враг может совершать любые провокации, в том числе и с задействованием ядерного оружия - это не новость. На Пасху 2022 года многие из украинских военнослужащих, кто находился на Яворовском полигоне на Львовщине, были наготове... Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворовском полигоне. Такие сигналы по разным каналам поступали. Он (полигон - Ред.) фактически граничит с территорией Польши. Там буквально около двух десятков километров до границы. Тогда, я так думаю, сработала эффективно закулисная дипломатия: Путину было объяснено о критических последствиях как для Российской Федерации, так и непосредственно для него лично, если он прибегнет к такой ядерной провокации. Возможно, с тех пор что-то изменилось и Путин почувствовал свою неуязвимость и готовность к реализации такого плана. Я не стал бы полностью исключать такой вариант".

По словам Селезнева, Россия постоянно пытается повышать ставки, а вариантов повышения у нее не так уж и много.

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