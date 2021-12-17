Украина уже подписала контракты на поставку вакцин против COVID для третьей прививки — Ляшко

Украина уже подписала контракты на поставку вакцин против COVID для третьей прививки — Ляшко

Глава Минздрава напомнил, что цель - вакцинировать 70% взрослых украинцев - еще не достигнута.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к бустерной дозе вакцины, но ее проведение еще не актуально.

Об этом он заявил 17 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Глава Минздрава напомнил, что бустерная доза вакцины защищает конкретного человека дополнительно. Именно поэтому с понедельника, 13 декабря, была разрешена дополнительная доза для "иммуноскомпроментированных людей", то есть людей с пониженным иммунитетом.

Также читайте В Минздраве рассказали, когда третья доза вакцины от COVID может стать обязательной в Украине “Мы хотим защитить всех людей – хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинированных взрослых людей (старше 18 лет) - 40%. Наша цель – 70%”, — напомнил Виктор Ляшко. Однако он заверил, что бустерная доза для всех украинцев обязательно будет.

"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы. Мы законтрактовали вакцину Pfizer на следующий год 25 млн доз, на 2023 год – еще 25 млн доз”, — подчеркнул министр.

Украина готова к бустерной дозе вакцины от коронавируса – Ляшко

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса только определенным группам людей.

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