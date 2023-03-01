Украина в "пузыре безопасности" ПВО: что спасло защитников в первые дни войны и когда смогут сбивать все 100% целей

Россияне заявили в первые же дни войны, что украинской ПВО больше не существует, но она сейчас умело уничтожает 80% их целей.

Первые ракетные и авиационные удары 24 февраля стали настоящим испытанием нашей ПВО, но защитники неба не просто устояли, а показывают достойные результаты. В дни массированных ракетных атак нашим ПВОшникам удавалось сбивать более 80% враждебных целей, говорится в ТСН.

Утро 24 февраля 2022 года стало самым большим испытанием для украинского ПВО, говорит офицер из командования Воздушных сил Украины Денис Смажный. “С 10 вечера 23 февраля, мы знали, что формируются ударные группы и уже в 3 часа мы увидели, что самолеты российские начали взлетать, и формировать ударные формирования. Их было очень много. Тот монитор, на котором это наблюдали был красный, усыпан этим огромным количеством самолетов и первые самолеты начали пересекать границу около 4.55, первый самолет пересек границу в Луганской области”, — рассказывает он.

Задачей номер один у россиян было – выбить нашу ПВО и авиацию на аэродромах. “Пошли удары – авиационные, ракетные, удары баллистическими ракетами. Мы никогда не видели такой массовой атаки и, конечно, ошеломляет такое. Летят самолеты из Крыма, из моря Черного, Азовского, из Донецка много, из Беларуси залетало. Прежде всего они выбивали зенитно-ракетные войска и радиотехнические войска и били по аэродромам”, — рассказывает Смажный.

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Тогда россияне были уверены, что задача выполнена, украинская ПВО уничтожена. Но система противовоздушной обороны не просто выжила в первые дни войны, а с впечатляющими показателями выполняет свои функции сейчас. “Успели 90% подразделений переместить, поэтому первые ракеты, которые били по зенитным подразделениям, попадали прямо в пустые места, где они когда-то были расположены. После этого мы придерживались этой же тактики — отстреляешься и меняешь позицию”, — добавляет офицер.

За год эффективность ПВО выросла в разы. Если по подсчетам лондонского аналитического центра в первые сутки нам удалось сбить не более 20% крылатых ракет. Через год статистика изменилась в другую сторону. 10 октября во время массированной атаки россияне выпустили 84 крылатых ракет, из них сбито 45. 31 октября — выпущено 50 ракет, сбито 44, а это более 80%.

ПВО спасло страну от энергетического коллапса, российским самолетам нельзя летать над Украиной. Поэтому они атакуют нас ракетами, а когда ракеты стали заканчиваться, начали устраивать налеты гораздо дешевле иранских "Шахедами", но и их мы научились сбивать.

В настоящее время территория Украины поделена на сектора. Конкретная военная часть ПВО отвечает за свой участок неба, образуя своеобразные пузыри безопасности. На озюроение ЗРК С-300, которые поражают цели на дальности до 75 км, С-125 – дальность до 40 км и Бук-М1 – до 32 км. Там, где наземные комплексы не дотягиваются, функцию ПВО выполняют истребители Су-27 и МиГ-29.

Кроме воздушных сил к делу активно привлечены подразделения сухопутных войск, терробороны, Нацгвардии, пограничники — все они вооружены ПЗРК или мобильными машинами, которые на небольших расстояниях способны сбивать вражеские цели в небе. "Джавелины", "Стингеры", "Иглы" и "Гепарды" — укрепляют наш зонтик ПВО небольшими, но плотными пузырями безопасности. Такая себе «москитная ПВО» – маленькая, но может больно ужалить. Это один из секретов успеха противостояния российским атакам с неба и на фронте и для защиты гражданских городов. Нонсенс, но нашим удается с ПЗРК сбивать крылатые ракеты.

Оператор бронетранспортера "Штормер" может выпустить сразу 8 ракет по цели. “Это не просто боевая машина – это ад для “Шахедов”, крылатым ракетам большая угроза! Машине, чтобы развернуться, 5 минут”, – рассказывает оператор машины.

Враг не видит "Штормера", потому что сканирует небо не с помощью радара, а фотометрическим способом и видит цели в радиусе 20 километров. "Большинство времени ты должен ждать и ждать, но надо не потерять бдительность, потом через 5 секунд нужно выполнить задание", — говорит командир боевой машины Виталий.

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"Шахеды" ребята уничтожают и на немецких "Гепардах". Действуют и специальные мобильные отряды ловцов за "Шахедами". Наши защитники наловчились приземлять вражеские цели даже из обычного стрелкового оружия.

До 24 февраля мы имели системы ПВО только советского производства – морально устаревшие, разработанные еще в шестидесятых-восьмидесятых годах. Но осенью советские комплексы начали усиливать современными ЗРК от союзников и этот процесс набирает обороты. Началась эра новой ПВО с высокомобильных и вездеходных немецких "Ирисов", которые способны поражать воздушные цели на расстоянии 40 км и сбивают 9 из 10 ракет. Мы первая армия мира, на вооружении которой эта насколько новая и современная установка.

Защищают наше небо и современные норвежско-американские ракетные комплексы NASAMS. Получили от испанцев HAWK, от французов – Crotale. США готовы передать системы PATRIOT, способные сбивать не только крылатые, но и баллистические ракеты. “Если у нас есть высокотехнологичная угроза, а враг у нас современный. Нам нужны современные системы. В идеале, если будет построена система "Насамс", "Петриот" и еще качество комплекс противоракетной обороны и этот пузырь защитит, любой, объекты от любой угрозы существующей», — отмечает Смажный.

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