Украина в рекордные сроки возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой

Это даст, в частности, новый транспортный коридор для экспорта и импорта.

Новую ветку пути в Молдову в обход непризнанного Приднестровья построили за рекордные полтора месяца, говорится в ТСН.19.30.

Таким образом, решили две задачи. Во-первых, возобновили сообщения между южными районами Одесчины, ранее соединявшие мост в Затоке, разбомбленный рашистами. А во-вторых, открыли новый транспортный коридор для экспорта и импорта.

Теперь грузовые поезда смогут везти через Молдову украинские товары, в частности, украинское зерно, и таким образом разгрузить дунайские порты.

Ветка, по которой будут курсировать поезда, много лет назад работала, но была не слишком загружена, поэтому ее разобрали еще в 1997 году. Сейчас пришлось восстановить 22 километра путей с украинской стороны, и еще два – со стороны Молдовы. Движение по восстановленному маршруту открыл поезд, который с пустыми топливными цистернами направился транзитом через Молдову в дунайские порты.

"Теперь наши порты Измаил и Рени надежно соединены с нашей основной сетью железной дороги. Почему это важно, потому что дунайские порты сейчас выполняют сверхважную функцию экспорта-импорта нашей продукции и это для нас был принципиально важный проект, который, могу сказать, в рекордные сроки, был реализован", — отмечает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, что две дрейфующие мины сегодня обезвредили в Одесской области. Один из боеприпасов подорвали прямо в воде. Другой – на берегу. С начала войны специальное подразделение Военно-морских сил Украины обезвредило десятки дрейфующих мин. Их приносит к берегу после штормов, они срывают боеприпасы с якорей. Впрочем, наши военные предполагают: враг умышленно пускает боеприпасы в неконтролируемый дрейф. И от этого гибнут отдыхающие.

С начала лета уже погибли семь человек – они пренебрегли запретом на купание в море. Пятеро из них погибли в Одесской области, двое – в Николаевской области.

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