Украина в январе увеличила в 4 раза экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию

Украина в январе увеличила в 4 раза экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию

Также в этом году наша страна начала поставлять электроэнергию в Польшу.

Украина увеличила экспорт электроэнергии. В январе этого года он увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как говорится в выпуске "Сниданок с 1+1", за первый месяц 2022 года Украина продала заграницу более 300 миллионов киловатт-часов. Такие данные обнародовали в "Укрэнерго".

Поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию увеличились в 4 раза. Также в этом году наша страна начала поставлять электроэнергию в Польшу. За январь туда поступило более 90 миллионов киловатт-часов.

Напомним, энергосистема Украины приступила к подготовке к работе в изолированном режиме от энергосистемы России и Беларуси. Испытания запланированы с 24 по 26 февраля 2022 года.

Украина готова к альтернативным поставкам энергоносителей газа и топлива

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