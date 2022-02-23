Украина в январе увеличила в 4 раза экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию

Также в этом году наша страна начала поставлять электроэнергию в Польшу.
Украина увеличила экспорт электроэнергии. В январе этого года он увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как говорится в выпуске "Сниданок с 1+1", за первый месяц 2022 года Украина продала заграницу более 300 миллионов киловатт-часов. Такие данные обнародовали в "Укрэнерго".
Поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию увеличились в 4 раза. Также в этом году наша страна начала поставлять электроэнергию в Польшу. За январь туда поступило более 90 миллионов киловатт-часов.
Напомним, энергосистема Украины приступила к подготовке к работе в изолированном режиме от энергосистемы России и Беларуси. Испытания запланированы с 24 по 26 февраля 2022 года.
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