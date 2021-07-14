Украина в "зеленой зоне" ЕС: рекомендации пересечения границы на ближайшие две недели

"Зеленой" Украина стала для ЕС пока только на две недели, и каждая страна может требовать от украинцев что-то свое.

Путешествия в ЕС — без визы, а также без прививки! Евросоюз внес Украину в «зеленый список» стран. Такое решение еще утром журналисты обнародовали со ссылкой на источники, а несколькими часами позже подтвердили в украинском МИДе. Это означает, что страны Евросоюза могут открывать с Украиной границы.

Об этом отмечает корреспондент «Радио Свобода» из Брюсселя Григорий Жигалов специально для ТСН.

Сейчас начинает действовать рекоментация Совета ЕС открыть границы с Украиной. Для поездки украинцам не нужно иметь ни обоснования поездки, ни сертификата вакцинации. То есть возвращается безвиза. Остается, правда, куча нюансов. Рекомендация Совета ЕС — не является чем-то обязательным. Каждая столица будет решать самостоятельно. И это может немного смущать ... Каждая страна имеет полную самостоятельность в решениях относительно своих границ. Поэтому — кто-то может все равно требовать ПЦР-тест при пересечении границы. Кто-то — сертификат вакцинации. Кто-то — пускать всех. Поэтому перед каждой поездкой нужно по-прежнему тщательно проверять правила въезда. И особенно при путешествиях внутри ЕС стоит также это делать. «Скажем, прилетели вы во Францию. А дальше хотите поехать в Италию. Перед переездом в Италию — проверить требования», — советует журналист.

По меньшей мере нужно будет заполнить Passengers Locators Form. Ее должны заполнять даже жители ЕС, когда путешествуют. И у каждой страны она своя.

Новости мира: ЕС внес Украину в "зеленый список" стран

Ко всему же списки «зеленых» стран пересматриваются раз в две недели. Если сейчас Украина включили в «зеленый» список — это вполне не означает, что через две недели она оттуда не может исчезнуть.

И страны имеют так называемые «emergency brakes» — «аварийные тормоза». Если вдруг ситуация с коронавирусом будет выходить из-под контроля, как например сейчас происходят вспышки в Португалии, в Нидерландах, Испании, Бельгии, страны могут очень быстро вернуться к ограничениям.

Поэтому пандемия продолжается. Путешествия остаются очень осложненными. Но возможности для путешествий, даже для тех, кто еще не успел получить вакцину и защитить себя и своих близких от опасной болезни, все же появляются.

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