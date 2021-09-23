Украина в "желтой" зоне: почувствовали ли новые ограничения горожане в Киеве, Харькове и Львове

Новая волна заболевания коронавирусом стремительно растет.

С сегодняшнего дня Украина живет по правилам "желтой" карантинной зоны. Новая волна заболевания коронавирусом стремительно растет: за сутки зафиксировано почти 8 тысяч новых случаев и 123 смерти.

О том, как это отличается от предыдущих ограничений и почувствовали ли их горожане в Киеве, Харькове и Львове — говорится в сюжете ТСН.16: 45.

КИЕВ

В Киеве карантинные ограничения и правила "желтой" зоны соблюдаются. В кинотеатрах заполнены или две трети, или 50% мест в зале. Также одна из киевских сетей кинотеатров все же пускает всех — 100% заполненность залов, но на входе просят показать COVID-сертификат.

"Все посетители, передвигаясь по территории кинотеатра, должны носить маски, придерживаться дистанции в 1,5 метра и пользоваться дезинфицирующими средствами, которые у нас есть", — говорит директор кинотеатра "Жовтень" Юлия Антипова.

В кафе и рестораны пускают абсолютно всех. Владельцы объясняют это тем, что они не знают, каким образом проверять COVID-сертификаты, ведь у них нет прописанного правила: какому документу верить, а какому нет. Сейчас не все столики могут быть заполнены, между ними должны быть 1,5 метра расстояния.

"Это не прописано, как это должно происходить, согласно чему проверять подлинность этих справок, или неподлинность. То есть, пока этот механизм не прописан, то мы можем спрашивать (сертификаты, справки — Ред.), но мы будем верить всему, что нам будут говорить и не имеем права это проверять ", — отмечает основатель одного из заведений Максим Храмов.

Также после обеда в КГГА отчитались, что в столице работают абсолютно все школы и детсады. Учителя привиты на 80% в каждом учебном заведении.



ХАРЬКОВ



Все школы в Харькове и продолжают работу, а вот в области более трех десятков ушли на дистанционное обучение. Там уровень вакцинации персонала меньше, чем 80%. Впрочем местные чиновники говорят, что до завтра эта цифра может увеличиться и до полсотни.

По этой же причине студенты двадцати вузов теперь учатся онлайн. В обычном режиме работают 9 вузов. Среди них университет Каразина, один из крупнейших в Украине. Там говорят, что их работники начали прививаться еще с мая и сейчас таких 82 процента.

"Желтую" зону Харьковщина встретила тревожной статистикой. За минувшие сутки область — лидер по количеству больных — более восьми сотен жителей. Впрочем местные чиновники уверяют, что в "ковидных" больницах заполнена лишь половина коек.

Относительно бизнеса. Так, в одном из харьковских ресторанов в центре говорят, что еще летом вакцинировали свой персонал почти полностью, придерживаются дистанции. Поэтому пока у гостей сертификаты требовать не будут.

ЛЬВОВ

На Площади Рынок в центре города сосредоточено наибольшее количество ресторанов и кафе. На первый взгляд с вхождением в "желтую" зону фактически ничего не изменилось. Все заведения работают. На входах не требуют ни сертификат вакцинации, ни результат ПЦР-теста. Говорят, что это бы привело к убыткам. Поэтому выбрали более простой путь.

"Когда мы имеем соблюдения протоколов безопасности с дистанцией между столиками, собственно тогда не требуется 80% вакцинации", — объясняет руководитель PR-отдела сети ресторанов Тарас Маселко.

По области — 85 процентов школ на дистанционном обучении. А вот все школы во Львове работают, только поочередно отдельные классы переходят в онлайн. Так, в одном из лицеев 80% учителей привиты. Но в эту цифру входят и те, кому вакцинация противопоказана и кто недавно переболел COVID-19. У тех, кто не вакцинирован, Ббудут требовать ПЦР-тест, говорит директор. Также школа самостоятельно внесла изменения в расписание.

Коронавирус в Украине: как правила "желтой" зоны повлияли на жизнь в Киеве, Львове и Харькове

"Для того, чтобы развести детей в количестве, что мы сделали. К примеру, во вторник, шестые классы на дистанционном обучении, их в школе нет, среда, к примеру, седьмые классы на дистанционном обучении", — объясняет инициативу директор Валентина Звежинская.

Кинотеатры и концерте залы тоже открыты. Но с ограничениями по посадочным местам.

Сейчас в городе выявлено около трех сотен больных коронавирусом, в области вдвое больше. Во Львове сейчас работает один "ковидный" центр более чем на семьсот койко-мест. Треть из них заняты.

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