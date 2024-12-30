Украина вернула домой 189 защитников: что известно об одном из самых больших обменов

В завершение 2024 года одним из лучших подарков стал обмен военнопленными. В результате которого удалось вернуть в Украину 189 украинцев.

Слезы на лицах, улыбки и невероятные эмоции – такова была встреча несокрушимых воинов, прошедших российский ад.

Что известно об обмене военными между Украиной и РФ 30 декабря – читайте в эксклюзиве ТСН.ua

Один из самых больших обменов 2024-го года

Украина и страна-агрессорка РФ в понедельник, 30 декабря, провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 189 украинцев.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, удалось на Родину военных, а именно: защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.

"Это нацгвардейцы, в частности "азовцы", пограничники, терробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе", — рассказал глава государства.

Переговоры об обмене проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен военнопленными 30 декабря – это 11 в 2024 году, а с начала полномасштабного вторжения – 59.

За это время домой вернулись 3956 украинцев.

Обмен перед Новым годом! Возвращение 189 украинцев!

Кого удалось вернуть

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что многие из уволенных граждан Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют остроконечные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

Одиннадцатый по счету обмен 2024 дал возможность уволить:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),

43 – Нацгвардии,

33 – Госпогранслужбы,

24 – Военно-морских сил

двое гражданских

На этот раз уволены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Всего удалось вернуть домой 189 наших граждан.

В КШ уточнили, что кроме Мариуполя и острова Змеиного освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также вернули попавших в плен на Курщине.

Предновогодний обмен! Кого удалось вернуть из российского плена?

В частности, из российского плена вернулись бывшие журналисты "Эспрессо" Роман Борщ и мариупольский журналист Александр Гудилин, воевавшие в рядах ВСУ.

Морпих и защитник Мариуполя Роман Борщ находился в плену 33 месяца. За это время Координационный штаб по обращению с военнопленными неоднократно подавал его на обмен, однако Россия постоянно отказывала.

"После 33 месяцев пребывания во вражеском плену мой муж Защитник Мариуполя Роман Борщ вернулся домой в Украину. Спасибо всем за поддержку нашей семьи!" — написала жена Романа Оксана в Facebook.

"Ни на секунду не сомневался, что вернусь домой. Слов не хватает. До конца не осознаю, что это происходит... Не верится, что наконец-то дома. Я вот даже сейчас держу руки за спиной... Просто привычка, но надо привыкать к тому, что снова свободный человек", – рассказал Роман.

Украинский защитник был среди защитников Мариуполя. "Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022 году после широкомасштабного вторжения, обороняя украинский Мариуполь", – сообщили на странице " Пласт в мире".

По данным мариупольского издания 0629.com.ua, Александр Гудилин вступил в ряды территориальной обороны Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения. Служил в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны. В начале апреля 2022 попал в плен.

Фото: 0629.com.ua

Среди уволенных также – пять винничан.

Как сообщает первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, это Александр, Руслан, Александр, Максим и Юрий.

"Спасибо всем, кто работает над возвращением наших людей! Мы ждем дома каждого и каждого!" – отметила Наталья Заболотная.

Глава харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двое уволенных защитников — жители Харьковской области, в частности, один военный из поселка Сахновщина Берестинского района, второй из поселка Боровая Чугуевского района.

Глава Волынской овва Иван Рудницкий отметил, что среди освобожденных военнопленных также трое волынян:

Миронюк Ярослав Степановы ч, 1996 года, поселок Голобы,

ч, 1996 года, поселок Голобы, Павляк Игорь Олегович , 1981 г.р. из города Луцк,

, 1981 г.р. из города Луцк, Романюк Юрий Федорович, 1973 года, село Струмовка.

Несокрушимость духа

По дороге домой, освобожденные из плена защитники радовались родному языку и теплым словам. В частности, в автобусе они читают открытки-поздравления, написанные на украинском, с улыбками на лице.

Один из военных декламировал стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры "Любите Украину". Видео разместил в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Стихотворение поэта Владимира Сосюры декламирует военнослужащий, освобожденный из плена

Лучший новогодний подарок

Максим Жорин экскомандир полка "АЗОВ" назвал возвращение военнопленных украинцев домой — "лучшим новогодним подарком".

"Наши люди дома – лучший подарок, который может быть. Поздравляю всех вернувшихся, особенно наших азовских братьев. И напоминаю, что сотни азовцев еще остаются под контролем врага, в самых плохих и тяжелых условиях!" – написал Жорин.

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко на своей странице в Facebook отметил, что из российского плена вернулись домой 11 военнослужащих бригады. По его словам, сегодня каждый из прошедших ад, который устроили россияне, сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких.

Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського

Встреча освобожденных из плена защитников \ источник: Национальная гвардия Украины

"Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец-то сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под присмотром вертухаев. Благодарю вас за ваше мужество и силу духа", — написал Прокопенко.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что "долгожданный обмен, счастье, слезы радости — новогодние чудеса бывают. Но мы помним обо всех, кто остается во вражеской неволе".

Там отметили, что работа по освобождению других военнопленных продолжается.

Эмоциональная встреча с родными

Многие освобожденные из плена уже встретились со своими родными.

Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського

Встреча уволенных защитников со своими родными \ источник телеграмм Владимира Зеленского

Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського

В частности, видеовстречи опубликовал в своем Telegram президент Владимир Зеленский.

На нем видно, как искренне радуются защитники встречи с родными.

Эмоциональная встреча уволенных защитников со своими родными

Что ждет военных по возвращении

Координационный штаб по обращению с военнопленными отметил, что после обмена все освобожденные из плена пройдут медицинское освидетельствование, получат необходимую психологическую помощь, пройдут курс реабилитации и реинтеграции в общество.

Также будут восстановлены документы и банковские карты, уволенные смогут получить все причитающиеся выплаты.

Ранее предварительный обмен состоялся 18 октября 2024 года. Тогда Украина вернула 95 украинских защитников.

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