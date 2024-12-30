Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина вернула домой 189 защитников: что известно об одном из самых больших обменов

Украина вернула домой 189 защитников: что известно об одном из самых больших обменов

Встреча освобожденных из плена защитников \ источник: Национальная гвардия Украины

Уволенные защитники уже встретились со своими родными

В завершение 2024 года одним из лучших подарков стал обмен военнопленными. В результате которого удалось вернуть в Украину 189 украинцев.

Слезы на лицах, улыбки и невероятные эмоции – такова была встреча несокрушимых воинов, прошедших российский ад.

Что известно об обмене военными между Украиной и РФ 30 декабря – читайте в эксклюзиве ТСН.ua

Один из самых больших обменов 2024-го года

Украина и страна-агрессорка РФ в понедельник, 30 декабря, провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 189 украинцев.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, удалось на Родину военных, а именно: защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.

©
©

"Это нацгвардейцы, в частности "азовцы", пограничники, терробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе", — рассказал глава государства.

Переговоры об обмене проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен военнопленными 30 декабря – это 11 в 2024 году, а с начала полномасштабного вторжения – 59.

За это время домой вернулись 3956 украинцев.

Обмен перед Новым годом! Возвращение 189 украинцев! 

Обмен перед Новым годом! Возвращение 189 украинцев! 

Кого удалось вернуть

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что многие из уволенных граждан Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют остроконечные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

Одиннадцатый по счету обмен 2024 дал возможность уволить:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),
  • 43 – Нацгвардии,
  • 33 – Госпогранслужбы,
  • 24 – Военно-морских сил
  • двое гражданских

На этот раз уволены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Всего удалось вернуть домой 189 наших граждан.

©
©
©

В КШ уточнили, что кроме Мариуполя и острова Змеиного освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также вернули попавших в плен на Курщине.

Предновогодний обмен! Кого удалось вернуть из российского плена?

Предновогодний обмен! Кого удалось вернуть из российского плена?

В частности, из российского плена вернулись бывшие журналисты "Эспрессо" Роман Борщ и мариупольский журналист Александр Гудилин, воевавшие в рядах ВСУ.

Морпих и защитник Мариуполя Роман Борщ находился в плену 33 месяца. За это время Координационный штаб по обращению с военнопленными неоднократно подавал его на обмен, однако Россия постоянно отказывала.

"После 33 месяцев пребывания во вражеском плену мой муж Защитник Мариуполя Роман Борщ вернулся домой в Украину. Спасибо всем за поддержку нашей семьи!" — написала жена Романа Оксана в Facebook.

©

"Ни на секунду не сомневался, что вернусь домой. Слов не хватает. До конца не осознаю, что это происходит... Не верится, что наконец-то дома. Я вот даже сейчас держу руки за спиной... Просто привычка, но надо привыкать к тому, что снова свободный человек", – рассказал Роман.

Украинский защитник был среди защитников Мариуполя. "Роман оборонял Украину с 2018 года, в плен попал в 2022 году после широкомасштабного вторжения, обороняя украинский Мариуполь", – сообщили на странице " Пласт в мире".

По данным мариупольского издания 0629.com.ua, Александр Гудилин вступил в ряды территориальной обороны Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения. Служил в составе 107 батальона 109 бригады территориальной обороны. В начале апреля 2022 попал в плен.

© 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua

Среди уволенных также – пять винничан.

Как сообщает первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, это Александр, Руслан, Александр, Максим и Юрий.

"Спасибо всем, кто работает над возвращением наших людей! Мы ждем дома каждого и каждого!" – отметила Наталья Заболотная.

Глава харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что двое уволенных защитников — жители Харьковской области, в частности, один военный из поселка Сахновщина Берестинского района, второй из поселка Боровая Чугуевского района.

Глава Волынской овва Иван Рудницкий отметил, что среди освобожденных военнопленных также трое волынян:

  • Миронюк Ярослав Степановы ч, 1996 года, поселок Голобы,
  • Павляк Игорь Олегович, 1981 г.р. из города Луцк,
  • Романюк Юрий Федорович, 1973 года, село Струмовка.

Несокрушимость духа

По дороге домой, освобожденные из плена защитники радовались родному языку и теплым словам. В частности, в автобусе они читают открытки-поздравления, написанные на украинском, с улыбками на лице.

Один из военных декламировал стихотворение украинского поэта Владимира Сосюры "Любите Украину". Видео разместил в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Стихотворение поэта Владимира Сосюры декламирует военнослужащий, освобожденный из плена

Стихотворение поэта Владимира Сосюры декламирует военнослужащий, освобожденный из плена

Лучший новогодний подарок

Максим Жорин экскомандир полка "АЗОВ" назвал возвращение военнопленных украинцев домой — "лучшим новогодним подарком".

"Наши люди дома – лучший подарок, который может быть. Поздравляю всех вернувшихся, особенно наших азовских братьев. И напоминаю, что сотни азовцев еще остаются под контролем врага, в самых плохих и тяжелых условиях!" – написал Жорин.

Командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко на своей странице в Facebook отметил, что из российского плена вернулись домой 11 военнослужащих бригады. По его словам, сегодня каждый из прошедших ад, который устроили россияне, сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких.

Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського / ©
Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського
Встреча освобожденных из плена защитников \ источник: Национальная гвардия Украины / ©
Встреча освобожденных из плена защитников \ источник: Национальная гвардия Украины

"Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец-то сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под присмотром вертухаев. Благодарю вас за ваше мужество и силу духа", — написал Прокопенко.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что "долгожданный обмен, счастье, слезы радости — новогодние чудеса бывают. Но мы помним обо всех, кто остается во вражеской неволе".

Там отметили, что работа по освобождению других военнопленных продолжается.

Эмоциональная встреча с родными

Многие освобожденные из плена уже встретились со своими родными.

Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського / ©
Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського
Встреча уволенных защитников со своими родными \ источник телеграмм Владимира Зеленского / ©
Встреча уволенных защитников со своими родными \ источник телеграмм Владимира Зеленского
Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського / ©
Встреча освобожденных защитников со своими родными \ источник: телеграм Володимира Зеленського

В частности, видеовстречи опубликовал в своем Telegram президент Владимир Зеленский.

На нем видно, как искренне радуются защитники встречи с родными.

Эмоциональная встреча уволенных защитников со своими родными

Эмоциональная встреча уволенных защитников со своими родными

Что ждет военных по возвращении

Координационный штаб по обращению с военнопленными отметил, что после обмена все освобожденные из плена пройдут медицинское освидетельствование, получат необходимую психологическую помощь, пройдут курс реабилитации и реинтеграции в общество.

Также будут восстановлены документы и банковские карты, уволенные смогут получить все причитающиеся выплаты.

Ранее предварительный обмен состоялся 18 октября 2024 года. Тогда Украина вернула 95 украинских защитников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация