Украина впервые сыграла в 1/4 Евро: может ли сборная выступить лучше и что должно сделать для этого государство

Украина впервые сыграла в 1/4 Евро: может ли сборная выступить лучше и что должно сделать для этого государство

Надо признать, что футбол напрямую зависит от мощности самого государства.

Сборная выложилась по полной — и за это нашим футболистам спасибо. Оказаться среди восьми сильнейших команд Европы тоже круто. Но можем лучше? Реально ли это? И что для этого надо?

Об этом говорится 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Так долго сборная Украины на Евро еще удерживалась. Мы — в 8-ке лучших команд. Впервые. Победу над шведами, которую мы праздновали в начале недели, несмотря на сильную игру наших, называли чудом. Не иначе. Внимательные болельщики даже искали ему объяснение. А именно Божья помощь — когда перед матчем наш вратарь Георгий Бущан поцеловал свой крестик и положил у ворот.

Мяч часто оказывался в сантиметре от гола, но чудом попал в перекладину или руки голкипера. Более того нам первыми удалось открыть счет. Гол Александра Зинченко добавил нам уверенности. И грубости игре шведов. Противник, Маркус Даниельсон получит "красную" карточку и пойдет с поля за жуткую травму колена нашего Артема Беседина.

Новости недели: украинская сборная впервые удержалась на Чемпионате Европы в четвертьфинала

И украинцы объединились еще больше. И вот на последних минутах Артем Довбик — до сих пор малоизвестный футболист становится звездой — забив победный гол. Блестящий. Он войдет в историю как один из самых поздних победных мячей в истории чемпионатов Европы.

Счет 2:1 в нашу пользу. Эйфория от победы над шведами окрылила всех — и сборную, и семьи игроков, и миллионы украинцев.

В Риме нас ждал следующий соперник — Англия. Но наших болельщиков из-за карантина туда не пускали. Впрочем, поддержки хватило. Собралась вся наша диаспора.

Тренера нашей сборной Андрея Шевченко, который когда-то был звездой итальянского "Милана", здесь действительно очень любят. Об этом на первых страницах писать СМИ. Англичане даже ревниво реагировать на итальянское "форца", то есть "вперед", Украина.

Неистовая поддержка собирается и в Украине. Кажется, 10-ки тысяч людей пришли в фан-зоны.

Английская сборная — одна из самых опытных, сильных и самых дорогих команд мира. Она стоит в 5 раз больше нашей. Англия выигрывает 5-й матч — без всякого пропущенного гола.

Тренер Андрей Шевченко считает, чтобы хорошо играть, Украине надо иметь мощный внутренний чемпионат. Слова будто простые — только что это значит на самом деле. Сколько команд уровня "Динамо" и "Шахтера" может позволить себе страна. Сколько бизнесменов способны удерживать такую инфраструктуру. Сколько футбольных школ для детей надо создать. Сколько денег на это потратить. И где их брать во время войны.

Надо признать, что футбол напрямую зависит от мощности самого государства. И хотя результат 0:4 никому нравиться не может — ощущение, что наши же дрались, было. И именно поэтому, мы оказались среди футбольных грандов. Даже везение дается тем, кто за него борется.

И тем не менее есть приятные результаты. Наш Андрей Ярмоленко вошел в 5-ку лучших футболистов этого чемпионата. А Николай Матвиенко занял 8 место по почти молниеносной точность пасов.

После игры болельщики еще долго не расходились. Трибуны гудели. Нет! Не от возмутительного свиста, там кричали слова поддержки. Ребята тоже нашли в себе силы подойти к болельщикам и поблагодарить их.

Соперник был силен. Подготовятся, в следующий раз наша молодая сборная покажет очень хороший футбол. И наконец, сам факт игры в четверть финале, это не просто приз, это шаг к будущей команды. Это школа, без которой новые победы невозможны. И сборная, которая сегодня вернулась в Украину совсем не похожа на ту, которая на Евро-2020 только собиралась.

Ранее сообщалось, как сборную Украины встречали после прилета из Евро-2020.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку