Украина вывела из строя четверть нефтепереработки РФ: как дроны Fire Point меняют войну

Атака на Россию / © ТСН.ua

Силы обороны Украины систематически доводят до банкротства страну-бензоколонку. Зафиксировано уже более 150 успешных атак на российские НПЗ с начала полномасштабного вторжения. По нефтеперерабатывающим гигантам удары наносятся непрерывно и ноовым оружием.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Модернизированные FP-1 на этой неделе нанесли удар по четвертому по мощности российскому НПЗ в Кстово в 800 километрах от нашей границы. Завод закрывал десятую часть от всего объема бензина на России. Филигранное попадание остановило главную установку первичной переработки нефти, которая перерабатывала более половины сырья.

Также атаковали Сызранский НПЗ, который производит более 30 видов нефтепродуктов.

На следующий день «эстафету принял» Ярославский НПЗ в 700 километрах от украинской границы. Он потерял 75% своей мощности.

В пятницу атаковали завод в Перми, а также досталось и нефтяному порту в Новороссийске.

К этой статистике стоит добавить еще два стратегических НПЗ для жителей столичного региона государства-агрессора — Рязанский, третий по величине в РФ, и Московский. Оба завода сейчас стоят.

В результате украинских дроновых санкций РФ потеряла четверть нефтепереработки, а значит — миллиардных доходов, которые идут на войну. А восстанавливать безумно дорогое западное оборудование с каждой нашей атакой врагу становится все труднее.

«Несмотря на все сделанные ремонты и победные реляции, что там восстановили и так далее, системно эта проблема решена быть не может. Тем более, что удары по российской нефтяной инфраструктуре уплотнились количественно и качественно», — подчеркнул президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Дроны Fire Point: каковы особенности новинок

Дроны FP-1 на сегодня являются лучшими украинскими БПЛА для ударов вглубь России. По данным Генштаба, 60% дипстрайков наносят именно эти «птички» от Fire Point.

Подробнее о ракетных санкциях удалось узнать от главного конструктора и совладельца компании Дениса Штилермана. Ранее он отсидел в тюрьме ФСБ, а сегодня вместе с командой передает Кремлю приветствие через украинские дроны и ракету «Фламинго», а также работает над первой украинской баллистикой и ракетами ПВО.

Чтобы быть эффективными, в оружейной компании постоянно увеличивают дальность, точность и мощность ударов. Дроны модернизируют под реальные условия войны, российский РЭБ и ПВО.

«Мы изменили крыло и уже FP-2 в самом большом варианте, это будет 200 кг на 370 км — то есть это такая замена КАБа дешевая. Постоянно уменьшаем цену за счет масштабирования, за счет перехода на собственные двигатели и на собственные комплектующие», — рассказал Денис Штилерман.

Одна из новинок — дрон-матка с двумя FPV-шками на крыльях.

«Это FP-1, FP-2 — такая классическая летающая платформа, она очень зависит от того, для каких целей она используется. То есть сюда можно повесить и квадрокоптеры», — пояснил главный конструктор компании.

Еще один технологический прорыв — ракеты на борту дрона-камиказде, которыми он может отбиться от вражеской мобильной группы.

Разработчики говорят, что вскоре эти БПЛА смогут отбиваться даже от вертолетов.

«Восемь несет дрон на старом крыле. На новом крыле можем нести значительно больше. Раньше был „поезд“ с топливом: один самолет — один „вагон“. А сейчас один самолет — это четыре „вагона“ с топливом и „локомотив“, — обазно объяснил Денис Штилерман.

Также эти украинские «птички» стали менее заметны для радаров. Несут значительно больше взрывчатки. Выросла и дальность ударов, которую пока не раскрывают. Но главное — скоро во время дипстрайков нашим операторам не будет мешать распиаренный российский РЭБ.

Что осталось от российской нефтепереработки

Все началось 22 июня 2022 года, когда украинский беспилотник впервые атаковал российский НПЗ. Спикировал точно в цель — эпично врезался в установку по переработке нефти.

Этой первой мишенью стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в 150 километрах от линии соприкосновения на Ростовщине. Тот самый, что до 2021 года принадлежал семье Виктора Медведчука. С 2014 года он поставлял бензин в так называемые «ЛНР» и «ДНР».

Чаще всего Силы обороны били по Рязанскому и Саратовскому НПЗ. Оба входят в число крупнейших в европейской части России. Каждый атаковали аж по 15 раз! А Ильский, Афипский и Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае — минимум по 12.

На Сызранский было совершено 11 атак, на Новокуйбышевский и Волгоградский — по 10, на Кстовский НПЗ, которому досталось на этой неделе, — уже 9 атак. Если за весь 2024 год было 34 удара по НПЗ, то только за первые пять месяцев этого года их было уже более трех десятков.

По словам эксперта Тараса Жовтенко, украинские дипстрайки стали системной работой и только вопрос времени, когда Силы обороны будут наносить такие же комбинированные удары, как и Россия, — дроны, баллистика, крылатые ракеты.

Только в компании Fire Point ежесуточно собирают 300 дронов и 3 ракеты «Фламинго». А через несколько месяцев, говорят, будет баллистика.

Напомним, кампания украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России парализовала работу ее крупнейших НПЗ. Даже временные скачки мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке не спасают бюджет страны-агрессора от дефицита. Кремль вынужден идти на крайние меры и массово продавать золото для финансирования войны.

