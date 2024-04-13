Украина вздрогнула от воздушных ударов России: какие объекты атаковал враг — обзор

На прошлой неделе мощные взрывы раздавались по всей Украине.
Российская армия продолжает терроризировать мирное население Украины. Дронами, ракетами и управляемыми бомбами Россия непрерывно ведет террористическую войну против гражданских, против обычных городов и сел Украины. Каждый день и каждую ночь силы ПВО, ГСЧС, медики спасают жизнь украинцев. К сожалению, после таких страшных атак есть пострадавшие и погибшие.
О том, что летело на Украину на этой неделе, какие разрушения нанесли вражеские обстрелы и как несокрушимые украинцы приходят в себя от страшных "прилетов" рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.
Обстрел Украины 8 апреля
В ночь на 8 апреля россияне атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Беспилотники запускали с юга на восток и в северо-западном направлении. Защитникам неба удалось уничтожить 17 ударных БПЛА. Силы обороны юга отметили, что под прицелом неприятеля была критическая инфраструктура.
Вечером 8 апреля также прогремели взрывы на Полтавщине. Около 100 спасателей работали в регионе, где войска РФ ударили по многоквартирному дому. По предварительной информации, которую обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате атаки один человек погиб, 12 были ранены.
Кроме того, из-за этого ракетного удара были повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей. Спасательная операция длилась более 3 часов.
Позже о последствиях вражеской атаки на Полтавскую область проинформировал председатель областной военной администрации Филипп Пронин. К сожалению, как стало известно, количество пострадавших возросло до 16, из них четверо детей в возрасте 5-11 лет. Из-за атаки более 9 тысяч бытовых потребителей и 120 юридических в Полтавской области временно оказались без света.
Обстрел Украины 9 апреля
В ночь на 9 апреля враг запустил беспилотники типа "Shahed". Взрывы раздавались в нескольких областях. Силам ПВО удалось отразить вражескую атаку, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Российские оккупанты атаковали 20 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.
К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
Начальник Координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, говоря об очередной атаке "Шахедами" по территории Украины в эфире телемарафона, отметила, что враг пытается повредить инфраструктуру.
"Их траектория и география, в частности в нашей операционной зоне, свидетельствуют о том, что враг пытается повредить инфраструктуру, пытается максимально навредить мирному населению", — сказала она.
Обстрел Украины 10 апреля
Россия в ночь на 10 апреля атаковала Украину 17 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М". Пуски совершили с территории оккупированного Крыма.
Больше всего досталось Одесщине. К вечеру 10 апреля в Одессе снова раздались взрывы. Это была уже седьмая воздушная тревога в регионе за день. Армия РФ нанесла двойной удар баллистикой по Одесскому району, атаковав транспортную инфраструктуру и попав в АЗС.
Российская армия выпустила по Одессе девять баллистических ракет. В результате одной из атак погибли шесть человек, среди которых — 10-летняя девочка. Также среди погибших в результате ракетного удара по Одесщине – боевой медик Роман Юхневич.
Громко в этот день было и на Харьковщине. В результате вражеских обстрелов в городе Волчанск были ранены двое гражданских. Один из них — технический работник медучреждения, куда и попали россияне. Здание больницы было полностью разрушено. Три человека погибли в селе Липцы Харьковского района — две женщины и девочка 14 лет. В соцсетях пишут, что Анастасия была дочерью медсестры местного отделения экстренной помощи.
Обстрел Украины 11 апреля
11 апреля вся Украина снова пережила массированную воздушную атаку россиян. В ночь на 11 апреля по всей стране летели десятки ракет и "Шахедов". оккупанты так же били по гражданской и критической инфраструктуре. Харьков, Запорожье, Львовщина, Киевщина и не только – громко было сразу в нескольких регионах. Применил на этот раз враг и свое мощное оружие — аэробалистические ракеты "Кинжал".
Объекты критической инфраструктуры были повреждены в Запорожье. Обломки дрона упали на энергетический объект в Одесской области. Там погибли 5 человек, в том числе 10-летняя девочка. Взрывы слышали также в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Ровенской и Харькове. К сожалению, были ранены и пострадавшие.
Днем 11 апреля войска РФ ударили баллистическими ракетами по Николаеву. Российские террористы повредили жилые дома и автомобили в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Агрессор коварно ударил именно днем, когда на улицах много людей. Известно о 5 погибших.
Также обстрелы 11 апреля стали страшной датой для украинской энергетики. Российские террористы поразили Трипольскую ТЭС Киевской области. Позже в Центрэнерго заявили, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена. К счастью, все работники, которые были на смене при обстреле, остались живы.
Трипольская ТЭС была самой мощной в Киевской области и производила 57% всей электроэнергии области. Кроме Киевщины обеспечивала еще Черкасщину и Житомирщину.
На ракетные обстрелы врага отреагировал Владимир Зеленский. Он обратился к партнерам Украины и призвал оказать помощь.
Обстрел Украины 12 апреля
В ночь на 12 апреля Россия снова атаковала Украину ударными дронами Shahed. ПВО работало в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Подразделения ПВК "Восток" уничтожили в Криворожском районе "Шахеды". Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами. По Мировской общине попали 2 БпЛА. Повреждены два частных дома. Везде – без погибших и пострадавших”, — рассказал о последствиях ночных атак глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики Кривого Рога вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать. В результате этой вражеской атаки было отключение электроэнергии в части города.
Днем 12 апреля взрывы прогремели в Сумах. Армия РФ также нанесла удары и по Купянскому району Харьковской области, известно о 1-м погибшем и 2-х раненых.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ ПО всей УКРАИНЕ! Какие города и цели бомбят россияне?!"
Напомним, в Украине погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских человека в марте 2024 года. Это на 20% больше, чем в феврале.
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