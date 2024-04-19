Украина закроет небо: стало известно, сколько Patriot предоставят партнеры

Украине нужно больше систем ПВО и ракет к ним. Каждый день россияне наносят все новые и новые ракетные и дроновые удары по Украине, в том числе по ее мирным жителям.

Украинцев наконец-то услышали! Уже совсем скоро партнеры предоставят Украине 7 установок Patriot — это столько, сколько просил Киев. Кроме того, на подходе к Украине также новый зенитный ракетный комплекс IRIS-T пообещал его производитель.

Почему партнеры внезапно очнулись, на какие еще системы может рассчитывать Украина, сколько установок Patriot уже в пути и какое неожиданное заявление сделали в Нидерландах? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украине нужна ПВО

Украине нужно больше систем ПВО и ракет к ним. Каждый день россияне наносят все новые и новые ракетные и дроновые удары по Украине, в том числе по ее мирным жителям. 19 апреля Днепр и Днепропетровщина, 18 апреля – Днепр, 17 апреля – Чернигов, а еще бесчисленное количество атак на Харьков, Одессу, Запорожье, Киев, Донетчину, Сумщину и Херсонщину. И этот список будет только расширяться каждый день, если партнеры не передадут Украине дополнительные системы ПВО. И, похоже, они это наконец-то поняли.



18 апреля важное, но неожиданное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Именно его страна одна из тех, кто больше всего помог укрепить украинскую ПВО. На страже неба Украины уже есть Patriot, передавший именно Берлин, а также сверхсовременные системы IRIS-T. К сожалению, этого недостаточно. Шольц откровенно обратился к партнерам. Европейцы могут закрыть потребность Украины в ПВО.



“Мы надеемся, что еще шесть Patriot будут найдены в контексте НАТО, и я также воспользовался возможностью здесь, в Брюсселе, чтобы отстаивать это во время многих дискуссий”.

Не стоит забывать, что одну батарею Германия уже пообещала Украине совсем недавно. О деталях соглашения 13 апреля рассказывал Зеленский:



“Есть очень хороший результат в нашей международной работе: Германия предоставит нам дополнительный Patriot – сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора”.

Очередная IRIS-T уже в ближайшие недели будет в Украине. Об этом 18 апреля в Киеве заявил руководитель компании Diehl Defence, производящей ЗРК, Гельмут Раух, прибывший в Украину вместе с вицеканцлером Германии Робертом Хабеком и встречавшийся с Зеленским.



“Три наши системы уже в Украине и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель”.

Шольц вступил в игру

Поэтому канцлер серьезно настроен закрыть украинское небо — по крайней мере, настолько, насколько просит сам Киев. Ранее президент Зеленский заявил, что 26 Patriot закроют украинское небо раз и навсегда. Но пока задача получить меньшее количество. В интервью Washington Post Министр иностранных дел Кулеба назвал нужную цифру:



«Зеленский сказал, что Украине нужно 26 Patriot, чтобы создать полный воздушный щит над Украиной, но Кулеба сначала сосредоточен на получении семи и как можно скорее. Они охватили бы крупнейшие города Украины и один остался бы свободным, чтобы быть ближе к полю боя, где российская авиация бьет по украинским войскам управляемыми авиабомбы”.



К тому же, 15 апреля в интервью Алле Мазур Дмитрий Кулеба заявил, что тогда велись активные переговоры по передаче Украине 2 Patriot и одного ЗРК SAMP-T. Это итало-французский аналог американского ЗРК, зарекомендовавший себя в Украине и имеющий схожие характеристики с Patriot, в частности, тоже эффективно сбивает баллистику.

Этот жест умилял украинцев

Но случилось еще кое-что, что растрогало украинцев. Не могут передать, но могут купить: такое неожиданное, но очень важное заявление сделали в Нидерландах. Премьер-министр страны Марк Рютте публично предложил странам купить их ЗРК, чтобы затем передать Украине. Если те страны, которые имеют системы, но не хотят передавать их напрямую — то ли "слить Россию ", то ли не могут, потому что запрещает законодательство — пусть продадут Нидерландам, которые сами организуют логистику.



“Мы знаем, что многие страны имеют большие запасы систем Patriot, возможно, не желая поставлять их напрямую. Мы можем купить их у них, мы можем доставить их в Украину, у нас есть деньги. Это имеет решающее значение.

На самом же деле многие страны в Европе имеют свои Patriot. Среди них – Германия, Испания, Греция, Румыния и Швеция. Также эти американские ЗРК дежурят в Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Тайване, Южной Корее и Японии.

Почему так тяжело передать Patriot?

Но отдавать дорожный комплекс, при этом хотя бы временно пренебрегая собственной безопасностью, мало кто готов, особенно на Ближнем Востоке или рядом с Китаем и КНДР. Одна батарея Patriot стоит космических денег, даже как для оружия – до 2 миллиардов долларов США. Напомним, Конгресс уже полгода дискутирует, не много ли они хотят предоставить Украине, а там всего 60 миллиардов в год. Но схема с покупкой может сработать. В это верит Кулеба:



“Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды – не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет. "По сути, когда некоторые страны нам говорят: "Мы вам не можем передать батарею, потому что тогда мы не будем соблюдать стандарт НАТО по количеству имеющихся у нас батарей", а генсек им говорит: "Не прикрывайтесь мной. Отдайте все, что нужно Украине. Это сейчас главное”.

Сколько систем может получить Украина?

Ранее в МИД заявили, что нашли по миру 100 систем Patriot, которые дублируют друг друга — двойками защищают порты и аэропорты по миру, которые являются перебором. Эти "лишние" могли бы спасать жизнь украинцев от рашистов.

F-16 будут уже в мае?

Скоро будут в Украине! Речь идет об истребителях F-16. По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, украинцы увидят первый американский самолет у себя в небе ранее запланированного – еще до начала лета 2024 года. По крайней мере, Бельгия сделает все для этого. Не следует забывать, что именно истребители являются основным звеном сил ПВО в доктрине войск НАТО. Так что ждем и их.

Украинский ОПК набирает обороты

Есть и другая шикарная весть: Дания стала первой страной, решившей не просто купить оружие Украине, а купить ее напрямую у украинского производителя. Как ранее заявлял министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, украинский ВПК настолько возрос, что сейчас у Украины нет возможности удовлетворить весь его потенциал заказами — не хватает бюджета.

16 апреля Королевство Дания объявило о выделении 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. Эти средства предусмотрены в рамках нового пакета помощи Украине. В общей сложности было выделено примерно 2,2 миллиарда датских крон.

Это первое и пока беспрецедентное решение: когда изделия военного назначения для Сил обороны Украины закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Такое решение чрезвычайно важно и для украинской армии, и для украинской экономики. Производственные возможности нашего ОПК значительно превышают покупательские возможности госбюджета.

“Состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд. При этом у Украины только $6 млрд на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные», — пояснил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Очень хорошие новости

А это очень хорошие новости, ведь это позволяет украинским производителям работать на полную мощность, зарабатывать себе деньги и помогать стране, а еще делает Украину более независимой в военном плане, а также развивает целый сектор экономики. Это поможет Украине встать на ноги, когда война наконец-то закончится.

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