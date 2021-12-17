Украина закупит еще один препарат для лечения коронавируса: какой и как принимать

Украина закупит еще один препарат для лечения коронавируса: какой и как принимать

Препарат снижает риск тяжелого течения коронавируса.

Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", используемого для лечения COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что "Молнупиравир" — это таблетки, их удобно принимать и препарат не имеет особых требований хранения.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравир" и применять его для лечения коронавируса в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", — сказал Ляшко.

По его словам, это препарат, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Кроме того, "Молнупиравир" уже зарегистрировали для использования Великобритания, США, ЕС. Их будут использовать, в частности для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором можно будет забыть о карантине в Украине.

Как сообщалось:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.