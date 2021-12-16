Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Украина закупит инновационное лекарство для борьбы с COVID-19: как применяеться препарат и какое действие

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина закупит инновационное лекарство для борьбы с COVID-19: как применяеться препарат и какое действие

Pexels

Лекарство позволит предотвратить смерть больным COVID-19 из групп риска.

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных короновирусной болезнью.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 ноября.

По словам Ляшко, законтрактовано до закупки 300 тысяч курсов лекарственного средства.

"Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что при назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: зафиксировано 355 смертей в сутки

Коронавирус в Украине: зафиксировано 355 смертей в сутки
Следующая публикация