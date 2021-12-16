Украина закупит инновационное лекарство для борьбы с COVID-19: как применяеться препарат и какое действие

Украина закупит инновационное лекарство для борьбы с COVID-19: как применяеться препарат и какое действие

Лекарство позволит предотвратить смерть больным COVID-19 из групп риска.

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных короновирусной болезнью.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 ноября.

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По словам Ляшко, законтрактовано до закупки 300 тысяч курсов лекарственного средства.

"Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что при назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней.

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