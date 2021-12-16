Украина закупит инновационное лекарство для борьбы с COVID-19: как применяеться препарат и какое действие

Лекарство позволит предотвратить смерть больным COVID-19 из групп риска.
Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных короновирусной болезнью.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко 16 ноября.
По словам Ляшко, законтрактовано до закупки 300 тысяч курсов лекарственного средства.
"Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска", — сказал Ляшко.
Глава Минздрава уточнил, что при назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.