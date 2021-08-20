Украина запускает COVID-сертификаты в "Дії": пошаговая инструкция для получения "ковидного документа"

Проверять действительность COVID-сертификата будут по QR-коду.

Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны ЕС. Они станут доступными гражданам после того, как PlayMarket и AppStore обновят новую версию приложения "Дія".

ТСН.ua рассказывает, как загрузить COVID-сертификат в "Дії".

Важным условием для получения COVID-сертификаты в "Дії" сейчас является прохождение полного курса вакцинации от коронавируса на территории Украины. Также позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-теста или если недавно был перенесенный коронавирус.

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Сейчас "ковидные" сертификаты проходят финальное бета-тестирования и как только PlayMarket и AppStore обновят новую версию приложения, их запустят в "Дії".

В дальнейшем для получения COVID-сертификата нужно выполнить следующие шаги:

Если нет приложения "Дія" на смартфоне, нужно его загрузить В обновленной версии приложения нужно нажать "Услуги" Выбрать "COVID-сертификат" Подписать "Дія.Підписом" заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію" Нажать "Получить сертификат" За несколько секунд COVID-сертификат появится в вашем смартфоне

Электронную подпись можно сгенерировать также в "Дії". Биометрия лица проверяется с биометрией в реестре и после подтверждения пользователь получает подпись.

Действует сертификат 180 дней с момента получения второй дозы вакцины, но его срок могут продлить.

Стоит заметить, что украинцы могут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауну.

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"Они отличаются тем, что в международном ковидном сертификате больше информации медицинской, для того, чтобы европейские коллеги могли все проверить и визуально, и технически. И там нет фото — такие стандарты и внутренняя документация Европейского союза. Во внутреннем сертификате — меньше медицинской информации и ваше фото, как другие документы можно проверять через QR-код без специального оборудования", — пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проект реализован при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и Программы EGAP, что выполняется Фондом "Восточная Европа" и финансируется Швейцарией.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"

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