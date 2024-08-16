Украинца в РФ обвинили в "нацизме и жестокости" на Курщине, хотя тот не выезжал из Киева: что он сказал ТСН

Российские пропагандисты распространяют видео с мужчинами в военной форме и каске с нацистской эмблемой на Курщине, которые якобы оскорбляют пожилого мужчину и уверяют, что эти двое военных — это украинцы.

Правда ни акцента украинского у них, ни одного намека на то, что в видео именно украинцы, нет. Блогер Шарий, которому сообщено о госизмене опубликовал фото и личные данные мужчины из Ивано-Франковской области с информацией, что якобы на этом видео - именно он.

ТСН разыскала Василия и пообщалась с ним - в сюжете ТСН Валерии Ковалинской.

Василий Данилюк рассказывает, что из-за ролика российских пропагандистов, со вчерашнего дня его телефон разрывается от звонков россиян.

"Звонят, но я блокирую те номера", - говорит Василий.

Российская пропаганда

Как заявляют россияне, украинцы с эмблемами «СС» пародируют немецкий язык и якобы оскорбляют пожилого мужчину в Курской области, который говорит военным, что заблудился. Все сопровождается лирической музыкой. И это лишь один из примеров российской дискредитации украинских воинов. Здесь используют мужчину почтенного возраста, как образ жертвы нацистов.

Этот ролик разместил пророссийский блогер Анатолий Шарий, который отсиживается в Европе. Тот, что получил подозрение в государственной измене - в частности он помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных. И в очередной раз Шарий подыгрывает россиянам. Именно он публикует фото и данные Василия.

В российской Госдуме - депутат от ЛДПР Слуцкий обещает 5 миллионов рублей за тех, кто поймает ребят с видео.

ТСН встретилась с Василием в Киеве. Говорит - из города и страны не выезжал, о том, что Шарий указал на то, что в фейковом ролике, якобы он - узнал от друзей.

Российское фейковое видео

"Я все это время был в Киеве. Никуда не выезжал. К этому видео у меня нет никакого отношения. На этом видео совсем не мой голос, совсем другой человек - как можно в такое поверить я не могу сказать, но люди видите поверили. Где-то они достали ту фотографию 10-летней давности, выставили какую-то старую информацию о проживании. Я не живу по тем адресам. Начали звонить и угрожать. Шарий наверняка хочет легализовать таким образом русские рубли, эти 5 млн, поэтому выставил информацию в своем блоге", - говорит Василий Данилюк.

Василий сегодня уже обратился в правоохранительные органы.

"Я написал заявление в киберполицию, которая будет заниматься этим делом из-за угроз", — говорит он.

Российский фейк

Во время нашего интервью Василию еще несколько раз звонит мобильный и отмечает, что это мошенники.

Полицейские говорят – с такими заявлениями как Василий к ним обращаются часто. Каждый случай расследуют, но гражданам напоминают – самим быть внимательными и понимать, что верить россиянам нельзя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости за 16 августа 2024 года | Новости Украины

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал операцию ВСУ в Курской области.

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