Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации: как они выглядят

Чтобы получить документ, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

Кто выдает эти международные бланки о вакцинации и или можно с ним поехать за границу, рассказали в Сніданку з 1+1.

Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно на двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения. Впрочем, надо проверять, чтобы было все, как в заграничном паспорте. В нижней части документа указано, когда сделана первая и вторая прививки против коронавируса, а также каким препаратом. Важно, чтобы это была одна вакцина.

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Если вы получили полную вакцинацию, то автоматически такую бумагу не выдадут. "Чтобы получить этот сертификат, если у вас подписана декларация с семейным врачом, то надо к нему обратиться. Он его распечатывает. Необходимо быть зарегистрированным на портале HELSI.me", — говорит семейный врач Анна Серова.

На украинском сертификате нет QR-кода, как, например, на испанском. Врач-стоматолог из Испании Сергей Петращук говорит, что на документе обязательно должен быть QR-код для того, чтобы на границе могли проверить, настоящая такая справка. "У меня есть сертификат о вакцинации с QR-кодом. Я с ним могу свободно ездить в Евросоюзе. Этот сертификат у меня постоянно проверяют на границе", — рассказал он.

Пока украинский документ признали две страны: Венгрия и Молдова. На днях с ним можно будет поехать в Грузию и Турцию. Стоит отметить, что такие документы позволят по возвращении из-за границы в Украину не сидеть на самоизоляции, а также они освобождают от ПЦР-тестирования.

С 1 июля в Украине будут выдавать паспорта вакцинации или, как еще их называют, паспорта здоровья. Очевидно, что туда будут заносить информацию не только о вакцинации, но и о перенесенном коронавирусе, ПЦР-тестировании или экспресс-тесте, а также о наличии антител к коронавирусу. Точно известно, что он будет иметь электронный и бумажный вариант.

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