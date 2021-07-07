Украинцам начнут выплачивать субсидии за май и июнь: какую сумму и почему произошла задержка

Украинцам начнут выплачивать субсидии за май и июнь: какую сумму и почему произошла задержка

Средняя сумма за два месяца достигает почти 300 гривен.

Украинцы получат субсидии за май и июнь. В Минсоцполитики обещают, что деньги начнут выдавать в ближайшее время.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Также читайте В Украине пересчитают субсидии: кто останется без помощи

Субсидии получат те домохозяйства, которым льготы перечисляли автоматически. Средняя сумма за эти два месяца составляет почти 300 гривен.

В Минсоцполитики отметили, что сумма незначительная, потому что закончился отопительный сезон. Задержки с выплатами объяснили обновлением данных. Но уже сейчас обещают перечислить необходимые средства в регионах.

Напомним, Кабинет министров упростил для украинцев процедуру получения субсидий.

Как сообщалось, в мае начали действовать новые условия назначения субсидии, а новые бланки для заполнения появились лишь в конце месяца. И хотя на переоформление помощи дали аж пять месяцев, в основном пенсионеры спешат все сделать в первые дни. И вот в очереди большинство узнала, что им ничего переоформлять и не надо. Правительство также внесло изменения и для тех, у кого ничего не изменилось в жизни — субсидию переназначат автоматически. Так кому же надо идти и переоформлять помощь, изменилось, читайте здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Антикризисные шаги, украинцы получат субсидии за май и июнь – экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку