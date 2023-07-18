Украинцам нужно быть готовыми к увеличению количества массированных атак России — Подоляк

По мнению Подоляка, на сегодняшний день у России есть все ресурсы для атаки для ответа за подрыв моста.

Россия в ответ за подрыв Крымского моста будет пытаться наступать на некоторым направлениям фронта, увеличит количество массированных ракетных атак по Украине и увеличит количество ударов по приграничным территориям.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок із 1+1" во вторник, 18 июля.

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По его словам, на сегодняшний день у России есть все ресурсы для ответа за атаку на мост в Крыму.

"Ядерный удар — это будет конец современной цивилизации как таковой. Тогда будет ясно понятно, что нет сдерживающих факторов, и это не вопрос Украины. Но нет, мне кажется, 17 месяцев — это даже не октябрь 2022 года. Сегодня лето 2023-го, когда уже все ресурсы Россия использует, все средства. Сегодня ночью была атака на Одесщину — и "Шахеды", и "Калибры". Россия это будет увеличивать, пока у нее ресурсы есть на сегодняшний день", — рассказал он.

Подоялк подчеркнул, что России все равно, сколько убить гражданских людей. Она ведет кровавую войну, поэтому партнеры должны предоставить Украине больше систем ПРО.

"Но мы это понимаем. В России нет неожиданных шагов в этой войне. У них есть только один неожиданный шаг – увеличивать количество убийств гражданского населения. Поэтому мы говорим с партнерами – надо увеличивать количество систем ПРО. Это ключевой элемент, если мы хотим защитить гражданское население", — подытожил он.

Версии и главная цель удара по Крымскому мосту

Как рассказали в Офисе президента, главной целью атаки на Крымский мост было перерезать железную дорогу, чтобы оккупанты не смогли обеспечивать свою группировку на юге. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, ключевая военная задача не достигнута. Впрочем, он убежден, что незаконно построенная конструкция будет уничтожена.

Между тем, в России озвучили свою версию, как ВСУ удалось взорвать Крымский мост 17 июля. Российский военный эксперт Владимир Гундаров считает, что оккупанты в Крыму просто не успели отбить атаку из-за слишком "громоздкой системы обеспечения безопасности моста".

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