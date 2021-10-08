Украинцам по-новому будут давать субсидии: кто рискует оказаться без государственной помощи

Украинцам по-новому будут давать субсидии: кто рискует оказаться без государственной помощи

Претендентов на субсидии будут проверять в Едином реестре должников.

Субсидии в Украине будут предоставлять по-новому. Отныне претендентов будут проверять в Едином реестре должников.

Об этом сообщили в министерстве социальной политики, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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В Минсоцполитики рассказали, что украинцы могут остаться без госпомощи, если они скрыли свои доходы или имущество.

Кроме того, в субсидии могут отказать, в случае задолженности за коммунальные услуги, размер которых более 340 гривен.

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Также, семья будет лишена права на субсидию, если среди ее членов есть должники по выплате алиментов.

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