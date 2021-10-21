Украинцам в почтовые ящики неизвестные подбрасывают листовки с призывом не вакцинироваться

Украинцам в почтовые ящики неизвестные подбрасывают листовки с призывом не вакцинироваться

"Отказывайтесь от вакцинации" — листовки с такими призывами неизвестные подбрасывают в почтовые ящики киевлян.

Телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук рассказала, как несмотря на большое количество больных COVID-19 и очередные антирекорды летальности, Украиной распространяют фейки о якобы вредности вакцинации. "Антивакцинаторские" листовки даже разносят в почтовые ящики.

Об этом Мосейчук рассказала 21 октября в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

"Отказывайтесь от вакцинации" — открытки с такими призывами неизвестные подбрасывают в почтовые ящики киевлян. А еще на бумажках пишется, что вакцинация — это якобы добровольная эвтаназия.

Ведущая зачитала текст такой листовки:

"Вас обманывают для добровольной эвтаназии. Так называемая вакцинация — ни что иное, как добровольное эвтаназия".

"Вы должны знать свои права, не вакцинироваться, потому что ни в одной Конституции не написано, что вы должны пойти и сделать прививку, а через два-три года у вас будет сплошная побочка".

Такие глупости находят киевляне в своих почтовых ящиках

"Коллеги принесли такую штуку, которую они находят сейчас в своих почтовых ящиках. Она называется "Отказывайтесь от вакцинации". И весь этот бред разбрасывается людям в почтовые ящики в Киеве. Я убеждена, что в других городах так же само", — отметила Мосейчук.

Украинцам подбрасывают в почтовые ящики листовки, в которых призывают отказаться от вакцинации

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним

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