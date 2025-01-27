Украинцам закручивают гайки: новый сюрприз от банков

Нововведения от банков стартуют уже с 1 февраля. Эти правила будут касаться клиентов, не имеющих подтвержденных доходов, и банки распределят их на три категории риска: "высокий", "средний" и "низкий". Более того, самые суровые проверки будут касаться ФЛПов.

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Новые лимиты на карточные переводы

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.

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Согласно Меморандуму об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, подписанном Национальным банком Украины и ведущими банками страны, вводятся следующие ограничения:

"Для клиентов со средним и низким риском:

С 1 февраля 2025 г. максимальный лимит на переводы составит 150 тыс. рублей. грн/месяц.

С 1 июня 2025 г. этот лимит уменьшится до 100 тыс. грн/месяц.

Для клиентов с высоким уровнем риска:

С 1 февраля 2025 года лимит составит 50 тыс. грн/месяц."

Добавлю, что максимально клиент, не имеющий документального подтверждения средств, может иметь три счета. При открытии счета клиенту присваивается одна из трех категорий риска. Для низкого и среднего риска используются упрощенные проверки без подтверждения доходов (для дохода до 150 тыс. грн). Стоит отметить, что к высокому риску банки могут отнести должностных лиц или лиц, совершающих подозрительные операции. Заявлено, что лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров. Более того, особенности новых правил предусматривают следующее.

Без ограничений остаются переводы между счетами, открытыми в одном банке, принадлежащими одному клиенту.

Если у клиента есть документальное подтверждение доходов, превышающих установленный лимит, банки разрешат проводить операции в пределах этих доходов. Клиенты имеют право обращаться в банк с запросом на повышение лимита, предоставив подтверждающие документы об источниках доходов."



Кроме установления лимитов, Меморандум предусматривает следующие действия:

"Создание централизованного реестра сомнительных клиентов с отметкой "дроп".

Усиленный мониторинг ночных операций (с 24:00 до 06:00).

Тщательная проверка клиентов и источников доходов.

Активная коммуникация с клиентами для уточнения финансовых операций."

Нововведения от банков стартуют уже с 1 февраля / Фото: pixabay.com

ФЛП – приготовиться к контролю

Еще один важный пункт подписанного меморандума — введение повышенного контроля ФЛП (физлиц-предпринимателей). Так, для вновь ФЛП (до 6 месяцев) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения будет введено углубленное изучение его бизнес-деятельности и усилен мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода по 1 группе налогообложения. Это означает, что такие ФЛП автоматически попадают в категорию клиентов высокого риска. Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3 группы будет происходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

Зачем все это

Внедрение новых правил направлено на укрепление доверия к банковской системе и снижение рисков финансовых преступлений. Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что эти изменения станут важным этапом на пути создания прозрачной и стабильной финансовой экосистемы в Украине. Несмотря на некоторые неудобства для клиентов, внедрение таких мер поможет минимизировать незаконные финансовые операции, усилить ответственность участников рынка и обеспечить стабильность в банковском секторе. Добавлю, что в Украине с 1 октября 2024 года начал действовать лимит на переводы с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц. Такой шаг сделали в Нацбанке, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов.

В Нацбанке отметили, что изменения – не прихоть, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке. Речь идет об использовании банковских счетов физлиц в качестве "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств, пишет "Общественное".

По оценкам аналитиков, речь идет по меньшей мере о 100 миллиардах гривен в год из-за схем НДС, контрафакт, "серый" рынок подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

В НБУ отмечают, что это огромные суммы, которые могли бы пойти на финансирование армии, медицины, образования и восстановления. Введением лимитов Нацбанк хочет решить проблему с "дропами". Напомню, это когда люди за определенное вознаграждение передают другим доступ к своим счетам. Через такие счета незаконно проходят денежные переводы. Так, с осени 2023 г. банки зафиксировали аномальный рост объемов P2P-переводов по системе. По данным Нацбанка, на это явление уже обратили внимание представители Международного валютного фонда и Совета нацбезопасности и обороны. Через "арендованные" карточки "дропов" за короткий промежуток времени проводят сотни Р2Р-переводов на суммы, не совпадающие с заявленными доходами, получаемыми клиентом. Например, пенсионер или студент получает и переводит через свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней. Кстати, в НБУ отмечают, что платежная история такого человека после этого "испорчена – это может создать проблемы с доступом к финансовым услугам в будущем ".

Нововведения от банков стартуют уже с 1 февраля / Фото: pixabay.com

Правила для кредитных историй

Напомним, ранее сообщалось, что в ВР готовятся переписать правила для кредитных историй украинцев. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект №12260 за основу. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев. Руководитель этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк, также выступившая автором документа, утверждает, что принятие документа будет способствовать усилению защиты прав заемщиков. Кроме того, законопроект должен решить проблему мошенничества при предоставлении кредитов. Напомним, Нацбанк предлагает обеспечить заемщику возможность сообщать о нежелании заключать кредитные соглашения. Такие данные предлагается привлекать в кредитный отчет по желанию заемщика, желающего защититься от мошенников.

Также Нацбанк предлагает сохранять кредитную историю в течение 10 лет, после чего уничтожать все данные. В то же время, в течение указанного срока бюро кредитных историй будет обязано исправлять ложные данные и обеспечивать надежную защиту информации.

Напомним, с 1 февраля украинские банки введут лимиты на денежные переводы. Это нововведение будет касаться только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов.

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