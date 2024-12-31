Украинцев будут возвращать из-за границы: что придумали власти и могут ли это делать насильно

Как это юридически возможно и могут ли украинцев возвращать домой принудительно.

Украинцев будут возвращать из-за границы. Уже в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект. Сначала он заработает между Германией и Украиной. Об этом заявил советник президента Украины Александр Камышин.

По его словам, украинцев хотят возвращать в том числе и для вовлечения в оборонную сферу. В то же время премьер Денис Шмигаль надеется, что все украинцы, выехавшие в Германию во время войны, вернутся в страну.

Глава украинского правительства говорит, что Киев уже обсудил "технические детали" возвращения с правительством Германии. Остальные подробности плана возвращения граждан не сообщаются.

Как это юридически возможно и могут ли украинцев возвращать домой принудительно — разбирался ТСН.ua.

Могут высылать беженцев

Адвокат Марина Бекало рассказала, что Женевской конвенцией о статусе беженцев запрещено высылать беженцев, законно проживающих на территории стран, ратифицировавших эту конвенцию, кроме как из соображений государственной безопасности или общественного порядка.

Эта же Конвенция обеспечивает право на свободное передвижение беженцев, наравне со всеми гражданами.

“Итак, принудительная высылка беженцев является грубым нарушением норм Международного гуманитарного права. А потому речь не идет о принуждении и посягательствах на свободы украинских беженцев, которые получили статус защиты после 24 февраля 2022 года. Что означает, что ни одна страна ЕС или другие цивилизованные страны, соблюдающие международные соглашения, не пойдут по пути нарушения прав и свобод граждан”, — говорит адвокат.

Как могут возвращать украинцев из-за границы

Граждане, получившие статус защиты в принимающих странах, считаются такими, что на законных основаниях находятся на территориях этих стран, а значит принудительно их высылать или отменять статусы защиты, нет никаких оснований, пока в Украине продолжается правовой режим военного положения.

Итак, речь идет о создании программ стимулирования украинцев возвращения домой. То есть это вопрос о добровольности, а не принуждении.

“Любые программы – это все хорошо. Но не для кого не секрет, что главными факторами возвращения украинских беженцев домой является полная безопасность и экономический интерес. Многие украинцы не вернутся домой, пока продолжаются обстрелы по всей территории страны. Остальные не возвращаются из-за отсутствия жилья и работы. Есть категория украинцев, успевших интегрироваться за границей, выучили язык, устроились на работу, некоторые уже создали свои семьи. Именно таких украинцев уже не стоит ждать дома, ведь они прошли достаточно трудный путь интеграции и трудоустройства, а значит, их можно смело считать частью того общества, в котором они сейчас проживают”, — считает Марина Бекало.

Более того, эти обстоятельства являются основанием для получения других видов статусов постоянного проживания (резидентства) в этих странах, поэтому в случае отмены статуса защиты в случае прекращения войны в Украине они смогут получить виды на жительство на других основаниях.

Кто уже не вернется в Украину

Отдельно адвокат выделила молодежь, которая выехала за границу во время войны.

“Дети, подростки и молодежь очень быстро интегрировались, выучили язык и видят свое будущее, к сожалению, не в Украине. Ведь страны создали для них такие условия для обучения, которые, к сожалению, Украина до сих пор не способна создать. Такие страны как Швейцария, Австрия, Германия, Франция очень ориентированы на молодежь, особенно на украинскую", — говорит Марина Бекало.

Для них украинские дети представляют демографический и экономический интерес и эти страны вкладывают в украинскую молодежь достаточно ресурсов и финансов.

"Логично, что страны, которые инвестируют свои средства в нашу молодежь, просто так их не отпустят, а будут предлагать привлекательные условия для дальнейшего пребывания и трудоустройства в этих странах. Следовательно, целое молодое поколение Украина можно сказать уже потерявшее. А потому, по-моему, господину Шмыгалю следовало бы задуматься над программами сохранения той молодежи, которая пока остается в Украине, пока еще не поздно", — говорит адвокат.

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