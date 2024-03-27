Украинцев настоятельно призывали не игнорировать воздушную тревогу: детали

Одна из последних атак на Киев поставила на уши не только столицу, но и всю Украину, ведь от объявления воздушной тревоги до удара прошло несколько секунд.

Украинцев предупредили о повышенной опасности ракетной атаки 27 марта. Кто сделал заявление, что новое вытекло о баллистической ракете "Циркон", которую оккупанты выпустили из Крыма по Киеву, почему тревог теперь станет еще больше и к чему готовиться дальше?

Об этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Украинцы, внимание!

Не игнорировать тревогу и дать доступ ко всем возможным укрытиям 24/7. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко обратился к украинцам и предупредил о высокой угрозе атаки россиян 27 марта:

“Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним”.

Тревоги будут раздаваться чаще

Впрочем, призываем не игнорировать тревогу не только 27 марта, а каждый день, в стране третий год идет война, и угадать, когда бешеным соседям стукнет в голову убивать гражданское население, невозможно. Ежедневно нас предупреждают об активности вражеской авиации, иногда это и фальшстарт, но теперь каждая тревога — серьезная опасность.

Новое оружие, которое россияне начали запускать с временно оккупированного полуострова, насторожило всех быстротой подлета и дальностью. О том, что тревог станет еще больше, предупредила и начальница объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

От объявления тревоги до удара — считанные секунды.

Одна из последних атак на Киев поставила на уши не только столицу, но и всю Украину, ведь от объявления воздушной тревоги до удара прошло несколько секунд. Под звуки взрывов дети бежали к укрытиям.

Как быстро летят ракеты в разные города?

Эксперты предположили, что в столицу ракета Циркон летит от трех с половиной до шести минут. До Одессы, Николаева, Херсона долетает за время от 1 минуты, до Днепра и Запорожья — от 2,5 минут, до Кропивницкого — от 3, до Харькова — от 4, а до Львова за чуть более 5 минут. Обращаем внимание: это среднее ориентировочное время, потому что ракета имеет разную скорость на разных этапах полета, а также маневрирует в полете.

Ракета "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость, а не только кратковременно разгоняться до нее. Средняя скорость ракеты – от 9000 до 11000 км/ч и более.

Одни эксперты отмечают, что сбивание ракет Циркон над Киевом — чудо, а вот руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий заявил, что силы ПВО способны их сбивать. По его словам, на одном из обломков, пораженной 25 марта ракеты, ясно видно, что она была сбита системой Patriot и сделал еще одно потрясающее заявление: "Циркон" летит не туда, куда надо.

“Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все, что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет ту работу, для которой приспособлена”.

Кульчицкий также добавил, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

“Анализы мы еще проводим, определим, какое именно там вещество. Но боевая часть имела: по сравнению с боевой частью таких ракет, как X-101 и X-22, не идет”.

Проверка ПВО?

Тем временем вновь назначенный представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" заявил, что Россия выпускает "Цирконы", потому что начался дефицит ракет других типов. Кроме этого, таким образом, российская армия может проверять украинскую систему ПВО.

«В любом случае можно сказать, что украинская система ПВО — она является лучшей в мире и способна бороться даже с мощными ракетами, как баллистическими, так и крылатыми, и любыми другими. То, что они применяют "Циркон" скорее свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе бы они их не применяли. Вообще, этот тип ракет — он является противокорабельным и он применяется только в отдельных случаях, используя различные пусковые установки, типа "Бастион", "Бал", там некоторые типы ракет могут запускать из этих комплексов, однако мы можем сказать о том, если бы у них было достаточно ракет другого типа, например, крылатых ракет, "Калибров", "Искандеров", они бы применяли их. Однако сейчас мы видим, что они используют достаточно складную, достаточно дорогую и мощную ракету, и, конечно, это может быть определенный эксперимент, проверить нашу систему ПВО, где что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем использовать это при планировании последующих воздушных атак”.

Разница с другими типами ракет

Напомним, что эксперты разбирались и в том, чем отличается Циркон от других типов ракет. Детальнее о том, в чем разница с "Кинжалом" в эфире "Киев 24" рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Особенности "Циркона"

А особенности этой ракеты объяснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

С чего запускают "Цирконы"?

Александр Коваленко также предположил, из чего все же на этот раз могли запустить эти ракеты, ведь первоначально использование врагом "Цирконов" вызвало много вопросов и сопутствующего недоверия хотя бы по той причине, что эти ракеты, казалось бы, не могли быть применены по Украине. их узкую специфику.

Окончательные результаты еще ждут

В то же время экспертиза собранных обломков от сбитой ракеты еще продолжается, и только после завершения исследований специалисты ответят, действительно ли во время последних атак по Украине российская армия применила "Циркон". Но уже точно подтверждено и самим кремлевским диктатором, что этой ракетой уже избивали по Украине. Это зафиксировали 7 февраля во время комбинированной массированной атаки.

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