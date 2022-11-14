Украинцев охватила самая мощная волна ласковой украинизации: суржик и ошибки не помеха

Украинцев охватила самая мощная волна ласковой украинизации, говорится в ТСН.

Без принуждения и с удовольствием – так на украинский сейчас массово переходят те, кто всю жизнь был русскоязычным. Причин много, но основная – украинцы не хотят общаться на том языке, на котором отдают приказать их убивать.

Теперь украинский — это язык, на котором общаются на работе и в быту, снимают видео блоггеры-миллионники и создают мемы для соцсетей.

Юник родился в Гвинее, его папа африканец, мама – украинка. И именно Украину он называет своим домом. Сюда переехал с мамой, когда ему было два года. Дома и в школе общался на русском, с начала полномасштабного вторжения сразу перешел на украинский. И это решение для себя называет бескомпромиссным. Но даже уже не просто общается, а уже пишет стихи и сочиняет рэп на украинском.

“Очень часто говорят, что у тебя такой хороший украинский язык. Мне было неприятно разговаривать на русском. Я решил для себя, что я хочу говорить на украинском, мне нравится говорить на украинском. Мне нравится, как она звучит”, – говорит он.

Поначалу, признается, было сложно, но чем больше практики – тем меньше языковых барьеров.

Таких как Юник много. Только бесплатный курс по переходу на украинскую "Единую" прошли более пятидесяти тысяч украинцев. Каждый пятый участник – из-за границы. “Мы делаем опрос. Это отторжение всего русского. Люди не хотят разговаривать на языке, на котором отдают приказы убивать их», — объясняют организаторы проекта.

Перейти на украинский повсюду – это сознательное желание каждого. Пока украинцев уже не нужно мотивировать или убеждать. «Язык стал таким же объединяющим фактором, как и определенные маркеры в истории. Она заняла свое совершенно логичное место. Многие поняли, что общий язык является фактором, через который мы определяем сообщество. Интуитивно мы будем определять единомышленника как своего. Это то, что отмечали все эти годы, когда призывали переходить на украинский, потому что это о построении безопасного сообщества в первую очередь”, — убеждают языковеды.

Также читайте Экономят газ и не берут денег из бюджета: в Дрогобыче внедряют альтернативное отопление

Теперь на украинском создают мемы для соцсетей и записывают ролики, собирающие миллионные просмотры. Сейчас едва ли не все рекомендации в ТикТоке – это украиноязычные видео.

Олег Машуков — украинский блоггер-миллионник, уже восьмой месяц его контент исключительно на украинском — это около полутора десятков историй для Инстаграммы и по меньшей мере 3 ролика в ТикТоке ежедневно.

«Сначала было очень тяжело шутить, потому что все же не столь велик у меня словарный запас, чтобы все на импровизации вытаскивать. Но сейчас уже легче, мне кажется, что нормально так шучу, на миллионы залетает”, – смеется блоггер.

Мягкая украинизация продолжается: украинские звезды о переходе на соловьиную

Эти шутки на украинском, пусть даже иногда с ошибками или на суржике, подписчики уже полюбили. Россиян обычно среди подписчиков стало меньше, но в целом аудитория за это время выросла вдвое. "В начале у меня было 2 миллиона, а сейчас уже 4,2", — говорит Олег.

Он сбавлять темпы в популяризации украинского не собирается, потому что так однажды он для себя решил сам. Не потому, что я должен это сделать, а потому, что я захотел. Вот это и ласковая украинизация”, — объясняет блоггер.

Читайте также:

После войны в Украине ожидают прироста разводов: эксперты советуют действенные способы сохранения отношений

Саммит G20 еще до начала встречи заговорил об украинской войне

Гигантский авианосец США возглавил обучение НАТО у Европы: демонстрирующие мировые