Украинцев ожидает дефицит гречки: сколько будет стоить крупа

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину цены на продукты серьезно выросли. В частности, гречка может еще больше подорожать.

Правительство призывает фермеров сеять те культуры, которые необходимы украинским потребителям.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

В Киевской области аграрии сеют зерновые культуры. Посевная, говорят, идет по плану.

"Посевная проходит вовремя. В поле работает техника. Голодать не будем”, — уверен Александр Любчич, заведующий технологией посевных культур института земледелия.

"Сейчас больше спроса на гречку, кукурузу, сою, потому что эти культуры пользуются внутренним высоким спросом", — отметила Елена Костенко, заместитель директора по вопросам селекции института земледелия.

Но с гречкой оказалось не все так просто. Украина вполовину зависима от импорта такой социальной крупы и что хуже – от России. Каждый год украинцы потребляют 10 тысяч тонн гречки. Сами выращиваем половину, остальное – это крупа российского происхождения.

Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречихи объясняет, что из-за экспансии нашим фермерам стало невыгодно сеять гречку.

"Сегодня Россия фактически закрыта для снабжения гречкой – мы начали испытывать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому удорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить менее 80-90 гривен, в зависимости от региона", — отметил он.

Однако в Украину из Канады едет сто сорок тонн гречневых семян. Ими могут воспользоваться фермеры на деоккупированных территориях, не успевших посеять ранние культуры.

Ранее стало известно, что во время действия военного положения в Украине ограничен экспорт гречки, ржи и овса.

Бояться ли украинцам дефицита гречки

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