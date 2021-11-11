Украинцев предупредили о наступлении постантибиотиковой эры: количество смертей достигнет миллионов

Антибактериальные препараты не активны в отношении коронавируса.

Ежегодно в мире около 700 тысяч человек умирают от инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями. Эта цифра может достичь 10 миллионов смертей ежегодно уже через 30 лет, если потерять контроль над назначением и лечением антибиотиками.

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга 11 ноября.

"И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление постантибиотической эры. Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасным", — сообщил он.

По его словам, на фоне эпидемии коронавируса фиксируется очередной значительный рост продаж и использования антибактериальных препаратов.

Но Ляшко подчеркнул, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе и в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является прямым показом для назначения антибиотиков.

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"Назначение антибактериальной терапии для пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии признаков бактериальной инфекции. А установление этих признаков – прерогатива врача. Не занимайтесь самолечением. Не употребляйте антибиотики для профилактики", — сказал Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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