Украинцев предупреждают о дешевом "кустарном" топливе, ремонт после которого обойдется в десятки тысяч гривен

Бензина и дизеля достаточно, очередей на АЗС уже почти нет, ситуация на рынке горючего стабилизировалась.

В правительстве обещают — в этом месяце в Украину планируют завезти нефтепродукты в объемы, которые были до войны. Поэтому никакого дефицита не прогнозируют, но эксперты советуют водителям осторожничать в выборе АЗС, потому что есть вероятность залить контрафакт, говорится в ТСН.

Чуть больше 50 гривен за 95-й и около 55 за дизельное топливо – таковы средние цены по сетевым АЗС. За последний месяц, из-за насыщения рынка горючим стоимость даже немного уменьшилась, на гривну-две.

"За последний месяц мы по насыщению рынка видим, что у нас цена на дизель в среднем снизилась где-то на 1.65, по нескольким АЗС даже до 2 гривен и соответственно на бензин минус одна гривна, то есть мы видим при росте объемов – уменьшается цена", — говорит первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Благодаря тому, что логистика импорта нефтепродуктов полностью переориентирована на западных поставщиков — объемы завозимого из-за рубежа топлива достигли довоенного уровня. "У нас импорт составил 60 тысяч тонн, это в марте, если мы посмотрим на июнь месяц, это было 665 тысяч тонн, а в июле мы прогнозируем, что это будет более 700 тысяч тонн горючего", — добавляет министр.

Однако, помимо импорта, сейчас существенную часть рынка занимают отечественные мини НПЗ. Мелкие предприятия, производящие низкокачественное горючее и продающие его на небольших АЗС, или просто из бочки. "Сто процентов оно будет не нормальным, потому что мини НПЗ не может сделать глубину переработки, такую как нормальный завод, это водка абсолют и самогон, то есть и то и то, от того и того пьянеешь, и то и то алкогольный напиток, но есть разница", — объясняет директор института потребительских инициатив Юрий Чернобривец.

А еще – разница в цене. Кустарно изготовленное топливо продается гораздо дешевле. "Если на большой сетевой заправке бензин стоит 52 гривны, то у них 40, разница не в гривну и не в две, а в 10 и больше гривен, и это же горючее продается тоже с маржой, то есть сколько оно стоит в опте, можно только догадываться", — добавляет эксперт.

Контрафактный бензин и дизель часто не дотягиваются даже до стандарта евро-3. И почти наверняка выведут из строя машину после одной или нескольких заправок. "Плохое это мягко сказанное – очень плохое. Знакомые рассказывали, заправились и потом делали "капиталку" двигателя, а "капиталка" двигателя дизеля стоит в 3-4 раза дороже, чем бензинового", — рассказывают на СТО.

Именно дизельные автомобили больше всего страдают от некачественного горючего. На одном из СТО с начала войны подобных обращений увеличилось почти вдвое. Некачественная солярка разрушает всю топливную систему. И ее замена, или даже ремонт, если, скажем, заправились только однажды, будет стоить немалых денег.

"Это может быть стартовать от просто ремонта форсунок, если там действительно топливная система не забита полностью стружкой, там от 10 тысяч гривен ремонт, заканчивая ремонтом капитальным – это 100-150 тысяч, примерно так", – говорят на СТО.

Чтобы не пришлось выкладывать такую круглую сумму, механики советуют заправляться исключительно на крупных, проверенных станциях. Говорят, экономия от дешевого некачественного горючего точно выльется в еще большие затраты на ремонт.

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