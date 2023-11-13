Украинцев просят не радоваться заранее: действительно ли Путин выводит войска с левого берега Днепра

Российские войска отрицательно наступили на Херсонщине? Российские СМИ утром 13 ноября шокировали всех россиян – внезапно заявили об отступлении вооруженных сил РФ на более выгодные позиции восточнее Днепра! Соответствующие сообщения вышли на сайтах пропагандистских медиа. А потом вдруг их всех снесли. Что задумали российские пропагандисты и почему украинцев просят не радоваться заранее — смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Вооруженные силы РФ отошли на "более выгодные позиции" восточнее Днепра! Утром 13 ноября такими заголовками в мгновение ока запестрели росСМП. И не просто так. Об этом со ссылкой на пресс-центр российской оккупационной группировки "Днепр" сообщили главные государственные медиа-помойки: "РИА Новости" и ТАСС.

А они как маркер для других россиян – запостили они, значит, царь все согласовал. Но вдруг уже через несколько минут эти сообщения исчезли. К счастью, Сеть все помнит – как известно, скрины не горят. Так что россияне решили, что просто удалить новость не получится и пришлось с пафосом ее опровергать.

В Украине не ожидали российской реакции, а честно заявили, что враг все еще стоит на позициях. Более того — таким образом российские оккупанты пытаются обмануть украинцев.

Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил Обороны Украины, и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

"Россияне проводят информационную операцию против Украины и объявили о "перегруппировке войск", которая пока не зафиксирована. Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил Обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины. По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", — сообщил Центр национального сопротивления.

Как пишет российская псевдооппозиционерка Собчак, пропагандисты из "РИА Новости", скорее всего, перепутали официальную страницу Минубийства РФ с фейковой, управляемой из Украины.

Ну, хоть у Собчак не меняется куратор из ФСБ. Напомним, недавно она давала "инсайды" о том, что погромами в Дагестане руководят из Украины с помощью телеграмма. Так что верить в ее сказки – себя не уважать. Но что же там случилось?

Свою версию предлагает международное разведывательное сообщество "Информ напалм": "Вероятно, состоялся фальстарт запланированных публикаций и решители не успели подготовить общественное мнение и войска к этому запланированному маневру. В то же время статья о перегруппировке сил до сих пор висит на сайте Russia Today. период подготовки рашистов к бегству из Херсона".

Прощупывают реакцию россиян. Именно такой логикой пользовались россияне, вбросив эту новость.

Как пишет телеграмм-канал "Николаевский Ванек", в российской группировке давно приготовили план побега из Херосонщины.

"Информация об отходе свинопсячих войск "на более выгодные позиции" в Херсонской области является проверкой реакции. Как рассказывает наш источник в оперативной группировке "Днепр" (об уровне достоверности решайте сами), планы отхода действительно есть, они на завершающей стадии, в случае если "ситуация в ближайшее время не изменится". Планов несколько, но ни один пока окончательно не утвержден", — пишет "Николаевский Ванек".

Соглашается с этим утверждением и эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Говорит, такая "спланированная" ошибка, а затем опровержения могут на несколько дней дезориентировать как украинцев, так и россиян, и смягчить реакцию последних на реальное отступление.



Ситуация у россиян на оккупированном берегу Херсонщины действительно "не мед", но говорить об отступлении пока рано. Такое мнение выразил военный обозреватель российской службы BBC Илья Абишев. "Недаром, не так давно там в очередной раз сменили командование — вернули генерала Теплинского, которого уважают российские военные", - отмечает он.

Детальнее о ситуации у боевиков РФ на Херсонщине рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко. По его мнению, украинские силы на левом берегу настолько усложняют логистику окупантов, что им самое время планировать пути отхода.



"Я не думаю, что это был вброс. Хакерская атака и тому подобное. Больше похоже, что у ГВ "Днепр" уже имеется в наличии такое сообщение для СМИ, дабы пояснить причины своего очередного “жеста доброй воли”, но кто-то в пресс-центре дал фальстарт. С другой стороны, весьма показательно то, что они прекрасно осознают свое положение на левом берегу", — отметил Коваленко.

По данным Института изучения войны, ВСУ успешно наступают на левобережье Херсона. Пока продвижение там небольшое, однако россияне сделать с ними не могут ничего. Не помогает даже массовое применение управляемых авиабомб. Украинских бойцов там бомбят чуть ли не круглосуточно. Но это не помешало силам обороны перебросить на левый берег технику, а также поражать российскую логистику в глубь оккупированной области. Детальнее об успехах ВСУ на этом направлении рассказывать не будем — по понятным причинам. Мы просто верим в Силы обороны и освобождение всех временно оккупированных территорий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "У пропагандистов — ПАНИКА! Путин ВЫВОДИТ ВОЙСКА С ЛЕВОГО БЕРЕГА ДНЕПР? Что случилось?".

Напомним, Силы обороны Украины добились незначительного успеха на левом берегу Херсонской области и немного продвинулись к северо-востоку от Херсона. Также наши защитники на левобережье могут перерезать российские логистические маршруты в Крым, оккупанты этим очень обеспокоены.