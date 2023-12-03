"Украинцев растягивали и сажали на шпагаты": разведчик рассказал об ужасных пытках к пленным в Таганроге

Украинский разведчик Александр Немков рассказал об ужасных пытках к украинским пленным в Таганроге. По его словам, военных били дубинками, растягивали и сажали на шпагаты.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что россияне устанавливали правила. Например, ходить можно было только с закрытыми глазами, смотреть в пол, а передвигаться только буквой "г".

“Подходили люди, которые говорили, чтобы мы рассказали об их гербе, потом сколько перьев у орла. Мы так с ребятами говорили, интересно, он сам знает, сколько перьев у того орла или цветов у этой всей ерунды? Думаю, что нет. Общение заключалось только в том, чтобы давить на людей и ломать их, унижать. Другого общения с ними не было. Те, кто нормально общался, там не задерживались. И это было ровно несколько часов, может, день и все”, — рассказал Александр Немков.

Военный говорит, что утром россияне проверяли камеры, выгоняли всех из них, избивали и отправляли обратно в камеру.

"Такая же процедура и в обед была. Били кого как: руками, ногами, реже дубинками. Растягивали ребят, сажали на шпагаты и тому подобное", — рассказал Александр Немков.

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