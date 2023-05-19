Украинцев снова просят в пиковые часы экономить электричество, чтобы не иметь отключений зимой

Украинцам придется платить за свет больше, но именно за эти средства, в частности, будут ремонтировать то, что россияне уничтожали обстрелами чуть ли не всю зиму.

В "Укрэнерго" снова просят экономить свет в вечерние часы – то есть с 19 до 22 часов. Предлагают выключить несколько электроприборов в часы пик, или использовать их днем или ночью. Мол, так мы помогаем снизить нагрузку на энергосистему, говорится в ТСН.

На одной из самых больших тепловых электростанций ракета пробила крышу. Десятки тонн бетона в мгновение ока упали прямо внутрь энергоблока, который в тот момент работал на полную мощность и снабжал светом сотни тысяч потребителей. Когда сюда прилетело, последствия ощутили все. Однако мало кто знает, что тогда видели работники. "Мощный взрыв, которого никогда не видели, не слышали. Я был за пультом, на блоке. В работе находится оборудование, на работе находились люди. Это паника, страх. Пожара не было, было только поднялась пыль. Оконное стекло повыбивало — это то, что видели”, — рассказывает машинист энергоблока Сергей.

Хрупкое и дорогостоящее энергетическое оборудование превратилось в груду металлолома. Таких прилетов здесь было около десятка и каждый раз с разрушительными последствиями. Сейчас ремонтируют все, что можно починить, чтобы на зиму более миллиона украинцев были со светом и теплом.

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Энергетический террор россиян – это 33 массированных атаки, это более тысячи ракет и дронов запущенных по нашей энергетической инфраструктуре. 270 попали в цель. В результате этих атак и оккупации украинская энергосистема временно потеряла колоссальные объемы своих мощностей. Цифры впечатляют – это фактически половина атомки, почти всю тепловую и ветровую генерацию. Таких разрушений не испытывала ни одна энергосистема в мире. Сколько это в деньгах взялся считать Всемирный банк, говорит министр энергетики Герман Галущенко. “По оценкам Всемирного банка, ущерб, нанесенный инфраструктуре, составляет около 11 миллиардов долларов США. Но мы должны говорить еще и о восстановлении. Оно стоит гораздо больше”, – говорит он.

Есть еще один ресурс, который за деньги не купишь – это время. Для полного восстановления украинской энергосистемы до довоенного уровня нужны годы.

Значит ли это, что зимой нас ждут новые веерные отключения света, если уже сейчас нас призывают экономить свет в пиковые часы? Логика здесь проста, говорит член профильного комитета Верховной Рады Анатолий Костюх. Даже если россияне больше не будут терроризировать украинскую энергосистему, дефицит генерации вполне возможен. “Есть одна четкая, понятная вещь. Запорожская атомная электростанция, которая 6000 мегаватт — это огромная действительно мощность, которая могла бы помочь нашей энергосистеме и у нас не было бы таких критических ситуаций, она сейчас под оккупацией. Даже если ее в ближайшее время освободят, на что я очень надеюсь, то все равно она сразу не вернется в сеть, не сможет сразу работать по полной”, — убеждает он.

В настоящее время восстанавливать нашу энергетическую инфраструктуру помогают иностранцы. Существует специальный фонд, в который могут донатить отдельные государства, международные компании и организации. Там уже аккумулировано более 155 миллионов евро. Впрочем, для полного восстановления энергетики этого мало. "Теперь откровенно - ремонтировать нужно, восстанавливать свои станции нужно, восстанавливать сети нужно. С чего все это ремонтировать? Вот и возникает вопрос. С первого июня будет, вот представим себе, новый тариф, и я думаю, он будет принят. Для системы это будет время наполнить рынок деньгами и соответственно за них построить восстановить сети”, — объясняет член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Украины Анатолий Костюх.

На тепловой электростанции, пережившей на одну массированную атаку россиян, сейчас работает пятая часть энергоблоков. Остальные – на ремонте. Для энергетиков здесь нет препятствий. Они знают, что впереди у украинцев еще одна сложная зима.

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