Украинцев в приграничных регионах с Россией и Беларусью атакуют фейками о вакцинации

Украинцев в приграничных регионах с Россией и Беларусью атакуют фейками о вакцинации

На этих территориях Украины как исключение осталось аналоговое вещание, поэтому пропагандистские телеканалы пробиваются к украинским потребителям.

Руководители Национального совета по телевидению и радиовещанию начали всеукраинский мониторинг лицензированных СМИ относительно распространения ложной информации о прививках от COVID-19. С первым визитом председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк и его заместитель побывали в Черниговской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Представители Нацсовета изучали ситуацию в приграничных с Беларусью и Россией регионах, где, как исключение, до сих пор оставили аналоговое вещание и пропагандистские телеканалы пробиваются к украинским потребителям. В этой связи в Офис президента и Службу безопасности Украины будет направлено обращение с требованием обеспечить информационную гигиену приграничных регионов.

“Мы начинаем мониторить эфир и если будем наблюдать распространение фейков, то будем санкционировать соответствующие кампании, поскольку это представляет угрозу жизни. Это тот же нарратив пропаганды, которая направлена на уничтожение как можно большего числа украинцев”, — заявила Герасимьюк.

По ее словам, по поводу лживых сообщений о вакцинации проверку уже назначили одному из телеканалов.

Напомним, в Днепре действовала ботоферма, работавшая по заказу кураторов из РФ. Их деятельность, направленную на срыв массовой вакцинации против коронавируса, разоблачили киберспециалисты СБУ.

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