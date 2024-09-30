Украинцев ждет очередная аномалия: синоптики шокировали прогнозом погоды на октябрь

До конца года осталось меньше ста дней, то есть уже через два месяца наступит зима, а над большей частью Украины царит летняя погода. Синоптики констатируют, что метеорологическое лето продолжается. Напомним: лето заканчивается, когда среднесуточная температура становится ниже +15 градусов в течение нескольких суток подряд, пока она значительно выше. Но вскоре температура должна резко снизиться, наступит настоящая осень.

Какой ожидается погода во втором осеннем месяце, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Заморозки в первой половине октября – явление обычное

Украинские синоптики отмечают, что по климатическим данным октябрь в Украине - типичный осенний месяц, месяц увядания природы и массового отлета птиц, хотя луга еще радуют яркой зеленью, иногда и «бабьим» летом. Однако природа идет к зиме, потому что уменьшается количество солнечного тепла из-за стремительного сокращения светлой части суток. Средняя температуры воздуха снижается по сравнению с сентябрем на 5-7 градусов, то есть до +6-13 градусов.

Заморозки в первой половине октября - явление обычное. Во второй половине месяца чаще, чем летом, на погоду будут влиять циклоны, принося пасмурную дождливую погоду, а возможно и первый снег.

Как рассказала нам руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра кандидат географических наук Татьяна Адаменко, нынешний октябрь ожидается на 1-1,5 градуса теплее, чем по средним показателям и без аномалий. В северной части страны будет до +6-7 градусов, центральных и восточных областях до +8-9, в Карпатах до +5, на юге Крыма до +14. Месячное количество осадков в западных и северных областях прогнозируется близким к норме, это 42-52 мм, в Карпатах и Закарпатье 70-120 мм, на остальной территории 20-32 мм (меньше нормы). Волны ощутимого холода наиболее вероятны в середине первой и в начале третьей декады месяца, в конце октября зачастят дожди. Недолго ждать и первого снега.

Прогноз погоды в Украине на октябрь / Фото: ТСН

"Погода в октябре обычно контрастная и может меняться несколько раз в день, - говорит Татьяна Адаменко. - На большей части территории происходит устойчивый переход среднесуточных температур через +5 градусов в сторону понижения, вплоть до перехода через 0 градусов, наступает время предзимья. Только в южных областях и на Закарпатье этот переход происходит в первой половине ноября. Все чаще в последние годы в октябре преобладает теплая погода, как, например, в 2015 году, когда первая половина октября была почти по-летнему теплой - температура воздуха достигала +25 градусов. А в октябре 1999 года в южных областях наблюдалась температура +29-34".

По данным многолетних метеорологических наблюдений, в холодные годы во многих регионах Украины абсолютный минимум температуры воздуха достигал 16 градусов мороза, в Карпатах - минус 23. В западных областях было 18 градусов мороза, на южном побережье Крыма - минус 3 градуса.

Абсолютный максимум температуры в октябре составляет градуса, на высокогорье Карпат Для сравнения: в сентябре абсолютный минимум температуры воздуха - 7 градусов мороза, абсолютный максимум - 38,8 градусов тепла, в горных районах - 32 градуса тепла.

Погодные сайты: тепло и почти без дождей

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что октябрь ожидается прохладным и дождливым на западе и севере Украины и достаточно теплым в других регионах, прежде всего на юге.

Запад

Жители запада страны - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области - почувствовали дыхание осени в конце сентября. Три дня то дождливо, то лило с неба, а температура упала с +23-25 градусов тепла до +10-12. Первые дни октября также ожидаются дождливыми, но потом на 4-5 дней потеплеет до +18-20 градусов днем и до +10-12 ночью. На этом теплые дни в регионе закончатся - в дальнейшем до конца месяца дневная температура будет держаться от 12 до 15 тепла, ночная - от 8 до 10 тепла. Очевидно, что при таком незначительном перепаде температур небо будет облачным, а дожди - почти постоянными, хотя и незначительными.

С 14 по 17 октября небо прояснится, наступит короткое "бабье лето", которое правильнее назвать золотой осенью, ведь даже днем будет не теплее 11-13 градусов. Закончится месяц снижением температуры до +7-9 градусов днем и до +4-6 ночью и умеренными дождями.

Октябрь будет теплым месяцем / Фото: Unsplash

Север

Осенняя погода была в конце сентября и в северных областях, но не везде. Дожди и холодало на Волыни и Ривненщине, а вот в других областях - это Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - «сентябрьское лето» позиций пока не сдало. Здесь первая декада октября ожидается теплой, как было в сентябре, температура днем до +24-25 градусов, ночью +7-9, осадки незначительные, а на Сумщине их не прогнозируется совсем. В Волынской и Ровенской областях в начале октября также будет тепло, но только 2-4 октября, и то не выше +20 градусов днем. Осенняя прохлада придет на север страны после 17 октября, дневная температура за две недели постепенно снизится с +14-15 градусов до +9-10, периодически будут идти дожди, но сильных осадков не ожидается. Будет и три дня прохладного "бабьего лета", с 15 по 17 октября, однако не везде: оно обойдет Житомирскую и Сумскую области.

Центр

В центральных областях - это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - метеорологическое лето в октябре продолжится на 5-6 дней, но и в дальнейшем тепло будет до 15-го числа, а на Днепропетровщине даже до 20-го. В первую очередь осень посетит Винницкую и Черкасскую области. После 5 октября дневная температура снизится с +21-23 градусов до +15-17, ночная - с +10-12 до +6-8. В трех других областях будет теплее на 2-4 градуса, как днем, так и ночью, и это тепло задержится на три-пять дней дольше, а на Днепропетровщине +15-16 градусов днем может быть до начала третьей декады. Достаточно теплое «бабье лето», ожидается в центре страны с 14 по 19 октября.

С осадками в регионе сложится не очень. Только в Винницкой области интернет-синоптики обещают одну «сухую» неделю, с 14 по 21 октября, в остальные дни понемногу будет дождливо. В Черкасской области возможны 5-6 дней с незначительными осадками в первой половине октября и два дня под конец месяца, примерно столько же на Полтавщине и Кировоградщине. В Днепропетровской области дождей почти не будет.

Восток

Три восточные области - Харьковская, Донецкая и Луганская - могут получить в первую неделю октября 5-6 дней метеорологического лета. Дневная температура прогнозируется +24-26 градусов, ночная - от +11 до +13 градусов. В дальнейшем она постепенно снизится, но еще неделю, а на Луганщине даже две недели, до 22 октября, солнце днем будет нагревать воздух до +14-15 градусов. Луганчане имеют шанс и на самое длинное «бабье лето», с 14 по 22 октября. В двух других областях оно закончится на 3-4 дня раньше.

А вот дождей ожидается мало: всего три-четыре дождливых дня - по одному в неделю.

Юг

На юге страны - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым - погода в октябре будет разной. В Одесской области «сентябрьское лето» закончится сразу, потому что область накроет циклон, который придет с моря и принесет сильные дожди. Дневная температура упадет с +25 до +18-20 градусов, а лить с неба будет почти неделю, особенно 6 октября. В дальнейшем осадки прекратятся, однако тепло уже не вернется. Но и очень холодно не будет, температура 15-18 градусов тепла будет держаться долго, лишь после 25 числа она снизится до +13-14 градусов днем и до +8-9 ночью. Под конец октября снова начнутся небольшие дожди.

Достанется от непогоды и Крыму: первые два дня месяца будут сильные ливни, температура снизится до +19-20 днем. В дальнейшем осадки прекратятся, потеплеет до +23-25 градусов, но ненадолго: через неделю будет уже +18-19, через две недели +16-17, на конец месяца не выше +15. Иногда будет идти дождь, но мало.

В остальных южных областях летняя погода с температурой днем +23-25 градусов задержится на первые пять дней октября, на шестой сюда придут остатки «одесского» циклона и хорошо намочат жаждущую землю. Похолодает до +13-15, и в дальнейшем снова потеплеет на 3-5 градусов еще на неделю. Погода во второй половине месяца прогнозируется комфортной как для октября: днем до +16 градусов с постепенным снижением ближе к ноябрю до +12-13. Ночью - не ниже +8 градусов. Дожди вернутся под конец месяца. «Бабье лето» будет и на юге, продлится оно с 14 по 19 октября.

По всей видимости, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются: интернет-синоптики обещают в октябре больше тепла, меньше осадков и отсутствие заморозков и снега.

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