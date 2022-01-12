Украинцев ждет самая холодная ночь года: где будут свирепствовать "сибирские" морозы

В четверг в западные области начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и на всю территорию нашей страны.

По прогнозам синоптиков, украинцев ждет самая холодная ночь года. Они прогнозируют: уже через пару часов столбики термометров опустятся до -19. А на Севере и северо-востоке местами до 24 градусов мороза.

О том, много ли уже пострадавших от мороза, как его встретили в городах, и что делать, когда он настиг в горах — 12 января говорится в сюжете 19:30.

ЛЬВОВ

Сейчас в Карпатах 12 градусов мороза, а будет еще холоднее. Прогнозируют местами до -18. Такие трескучие морозы уже были в этом году, говорят горные спасатели. Местные жители к таким минусам привыкли, а туристам, особенно неопытным, нужно быть бдительными. Главный совет – без подготовки в зимние горы не идти, потому что зима в горах – это большая опасность.

Если все же решили идти, нужно надевать теплую одежду, иметь с собой горячий чай, аптечку, сменную одежду. Нельзя надевать тесную обувь и одежду, потому что это способствует уменьшению кровообращения и приводит к замерзанию. Наибольшей опасностью в горах является темное время суток и снег.

Если человек без правильно подобранной одежды и снаряжения и нет места, где отогреться – через полчаса от переохлаждения он может погибнуть, говорят горные спасатели.

В случае, если вы попали в опасность, советуют не медлить и сразу звонить по телефону "101" — спасательно-поисковые группы находятся на круглосуточном дежурстве.

Пока лавинной опасности в горах Львовщины нет, говорят горные спасатели, потому что нет большого количества снега. Следует отметить, что уже с завтрашнего дня в горных районах Западной Украины потеплеет: будет от -3 до +3, без осадков. Только в Карпатах местами возможен мокрый снег.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Сумской области минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус 12, сейчас уже -15 и продолжает падать.

По области уже развернуты около тысячи стационарных пунктов обогрева в школах, медучреждениях, где можно согреться, выпить чай или зарядить мобильный. Вместе с похолоданием в больницы начали госпитализировать первых пациентов с переохлаждением и обморожениями. Только за два дня в Сумское ожоговое отделение госпитализировали семерых больных – из которых шестерым пришлось ампутировать стопы.

В свою очередь медики настойчиво призывают воздержаться от употребления алкоголя на морозе, потому что это смертельно опасно.

Первые признаки переохлаждения – это потеря чувствительности в конечностях, когда вы не можете, например, взять в руки ключ. Или начинает дрожать все тело. Эти признаки нельзя игнорировать. А уберечься несложно – стараться долго не находиться на морозе. Одежда должна быть многослойной. Обувь – теплая, сухая и обязательно просторная. Кроме того, не стоит забывать о шапке, шарфе и перчатках.

КИЕВ

В Киеве сегодня –13. В зонах праздничных развлечений люди на непогоду не обращают внимания.

С пятницы, 14 января, температура будет постепенно повышаться. И хотя ночью будет еще от -4 до -6°C, днем уже столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.

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В субботу, 15 января, ночью будет идти снег, температура будет от -1°C до -3°C, днем — от -1°C до +1°C.

В воскресенье, 16 января, ночью снова похолодает: от -4°C до -6°C. А день обещает быть солнечным с температурой от -1 до +1°C.

Во всех районах столицы работают пункты обогрева.

Между тем по состоянию на 20 часов среды, 12 января, на Севере Украины столбики термометров кое-где уже опустились до -20 градусов, сообщила на своей странице вFacebook синоптика Наталья Диденко.

Украинцев ждет самая холодная ночь года

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Авторы: Александр Загородний, Оксана Солодовник, Наталья Волосацкая.